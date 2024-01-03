به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع تقریب در اولین همایش سادات تشیع و تسنن استان تهران که با مشارکت وزارت تعاون، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و بنیاد سادات و با حضور سادات برگزیده، برگزار شد، ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن و گرامیداشت یاد شهید حاج قاسم سلیمانی و امام خمینی (ره) گفت: تلاش زیادی صورت گرفته تا نسل رسول خدا (ص) و مکتب ایشان توسعه پیدا نکند، اما شاهدیم مکتب او سراسر جهان را در نوردیده و مزار سلاله ایشان در کل دنیا زیارتگاه عوام و خواص است. انبوهی از جمعیت بر گرد مزار سادات می‌چرخند تا حاجت بگیرند و ایشان ملجا خاص و عام در دنیا هستند.

وی اظهار داشت: چرا باید اهل سنت عراق از سید بزرگواری از سلاله حضرت محمد (ص) به نام امامزاده سید محمد حساب ببرند؟ شاهدیم که حتی غیر مسلمانان حرمت این امامزاده‌ها را دارند.



دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب تاکید کرد: سادات هویت خود را از مکتب پیامبر (ص) می‌گیرند؛ عصمت و طهارت را از آنجا گرفته‌اند و در جهان مورد عنایت خاصی هستند.



حجت الاسلام شهریاری به مزیت سادات از دیدگاه قرآن اشاره کرد و گفت: مزیت مودت به اهل بیت (ع) به خود ما بر می‌گردد؛ مزیت سادات این است که هویت آنها بسته به پیامبر (ص) است و به گفته قرآن، اجر خدمت به آنها از سوی خداوند دو برابر حساب می‌شود.



وی تصریح کرد: در کنار مزیت، مسئولیت سادات هم دو برابر بیشتر از مردم عادی است. نسبتی که شخص با پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) دارد، مسوولیت‌زاست و طبق آیات قرآن، مجازات گناهان منتسبین به اهل بیت (ع) هم دو برابر است.



دبیر کل مجمع تقریب گفت: سادات، فرزندان پیامبرند و مسئولیت آنها دو برابر است. سادات در سراسر دنیا حضور دارند، باید آنها را جمع کرده و به صورت یک شبکه درآوریم.



وی به رویدادهای اخیر غزه هم اشاره کرد و گفت: سرزمین فلسطین باعث ایجاد وحدت بین تمام کسانی که با ظلم مخالفند و باعث شبکه‌سازی شد. به دنبال این شبکه‌سازی، عدالت خواهان جهان برای حمایت از مردم مظلوم غزه به میدان آمدند که این نتیجه خون‌های مردم این باریکه است که بی‌گناه بر زمین ریخته شد. این خون‌ها باعث آگاهی بخشی شد.



شهریاری خاطرنشان کرد: تا به امروز صدای مظلومیت مردم فلسطین شنیده نشده بود؛ اما امروز ایده حضرت امام راحل مبنی بر شکست ظالمان از سوی مستضعفین، در حال انجام است که مدیون رشادت‌های حاج قاسم و یاران ایشان است‌.



وی تصریح کرد: مکتب حاج قاسم دنبال نام و نشان نیست و مکتب خدمت در عین گمنامی است؛ همانند سردار شهید رضی که تا قبل از شهادت کسی ایشان را نمی‌شناخت.