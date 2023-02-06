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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۱۲

نخستین مینی ربات با بازوی رباتیک؛

ربات چهارپای رومیزی با بازوی مخصوص ابداع شد

ربات چهارپای رومیزی با بازوی مخصوص ابداع شد

به تازگی یک ربات ۴ پا به نام XGO2 ابداع شده که در حقیقت نخستین مینی ربات با یک بازوی رباتیک است. این ربات را می توان روی میز قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، انستیتو فناوری هاربین (زیرمجموعه شرکت Luwu Intelligent Technology) این ربات را ساخته که اکنون در وب سایت کیک استارتر برای جمع آوری سرمایه عرضه شده است.

ربات چهارپای رومیزی با بازوی مخصوص ابداع شد

این ربات منبع باز را می توان از راه دور یا به وسیله یک اپلیکیشن یا به وسیله افراد کنترل کرد. در XGO2 از رایانه Raspberry Pi استفاده شده که با زبان های برنامه نویسی Blockly، پایتون و ROS همخوان است.

ربات چهارپای رومیزی با بازوی مخصوص ابداع شد

همچنین می توان این ربات ۴ پا را برداشت و از طریق مجموعه ای از حرکات مورد نظر، آن را برنامه ریزی کرد. ماژول های یکپارچه هوش مصنوعی در XGO2 به شناسایی تصویر، صوت و حرکات کمک می کنند و ابزار می تواند مانند یک سگ واقعی صدای کاربران را بشنود، آنها را تشخیص و به آنها پاسخ دهد.

همچنین ربات مذکور مجهز به 6IMU است و آزادی حرکت آن ۱۲ درجه است به این ترتیب می تواند به راحتی در هر جهت راه برود و روی سطوح ناهموار تعادل خود را حفظ کند.

در سر ربات دوربین، میکروفون، بلندگو، نمایشگر ال سی دی و دکمه های کنترل به کار رفته اند. ال سی دی و دکمه های کنترل را می توان برای برنامه ریزی ساده و همچنین انتقال بین حالت های مختلف عملیاتی به کار برد. همچنین نمایشگر یک صورت متحرک را نشان می دهد.

علاوه بر موارد بالا XGO2 دارای یک بازوی رباتیک با ۳ درجه آزادی و مجهز به یک گیره است. گیره مذکور از ۲.۵تا ۵.۵ سانتیمتر باز می شود. با کمک بازوی رباتیک می توان اشیای مختلف را کنترل، بلند، حمل و جابه جا کرد یا اشیای مختلفی را به دنبال ربات کشید.

XGO2 در ۲ مدل عرضه می شود که یکی از آنها مینی استارندارد و کوچکتر و دیگر مدل لایت با قدرت کمتر است.

کد مطلب 5701838
شیوا سعیدی

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