به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، همزمان با ایام‌الله دهه فجر و چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور روح‌الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری و رسول جلیلی رئیس دانشگاه شریف؛ مجموعه اتاق تمیز این دانشگاه با هدف تحقیق و توسعه فناوری‌های پیشرفته در حوزه میکروالکترونیک، حسگرها و عملگرهای نوین، سامانه‌های ریزمقیاس زیستی و محصولات زیست‌فناورانه مورد بهره‌برداری قرار گرفت و مدرسه علم و فناوری کوانتوم شریف با نام نوآوری کوانتوم شریف نیز با هدف آموزش و ترویج علم و فناوری کوانتوم در فضای علمی و مهندسی کشور افتتاح شد.

اثرگذاری تربیت‌یافتگان دانشگاه شریف بسیار زیاد است

روح الله دهقانی فیروزابادی در این مراسم، ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را ظرفیت بالایی برای فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری دانست و گفت: باید با کمک این قانون، کارهای کلانی را با بهرمندی از ظرفیت و توانمندی مجموعه‌های بزرگ رقم زده و دستاوردهای قابل توجهی کسب کنیم.

وی با تاکید بر لزوم کیفی‌سازی پارک‌ها افزود: در حال حاضر بین ۶۰ تا ۷۰ پارک فناوری در کشورمان فعالیت می‌کنند که این تعدد پارک‌ها تنها منجر به تقسیم و کوچک شدن و پراکنش منابع؛ بدون کسب نتیجه و دستاوردی قابل قبول از منابع تخصیص یافته می‌شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری افزود: دانشگاه شریف یک برند و نشان مقبول ملی و حتی بین‌المللی است و داشتن نگاه ویژه و متفاوت به دانشگاه شریف، کاملا عادلانه است، هجمه دشمن بر علیه دانشگاه شریف ناشی از اثرگذاری این دانشگاه در جامعه است.

ستادهای معاونت تخصصی‌تر فعالیت می‌کنند

رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: یکی از اقدامات معاونت علمی در دور جدید، تقسیم ستادها به دو حوزه «ستادهای توسعه فناوری موضوعی» و «ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بخشی» است. ستادهای توسعه فناوری موضوعی، شامل ستادهای نانو، بایو، کوانتوم و غیره که ذیل مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت فعالیت خواهند کرد، موضوعی عمل می‌کنند.

دهقانی همچنین، ماموریت ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بخشی را نیز توسعه بازار حوزه‌های فناورانه‌ای چون انرژی، دیجیتال و غیره عنوان کرد و گفت: در این ستادها به دنبال بازارسازی و ایجاد بازارهای توسعه یافته در صنایع بزرگ خواهیم بود.

وی با اشاره به تغییر و تحولات اخیر معاونت علمی برای توسعه فناوری های کاربردی و آینده‌داری که کشور را برای رسیدن به توسعه یافتگی یاری می‌کند،خبر از ایجاد ستاد ویژه توسعه فناوری های میکروالکترونیک داد و ماموریت های آن را مدیریت و پیگیری در حوزه ایجاد فب و نرم افزارهای تخصصی در این عرصه عنوان کرد.

دهقانی همچنین به ارتقا و اصلاح ستاد توسعه فناوری‌های فتونیک و لیزر به فناوری‌های فتونیک، پلاسما و کوانتوم اشاره کرد و از عزم جدی معاونت علمی در راستای توجه ویژه به این دو بخش در کشور و توسعه فناوری در این حوزه گفت که در سال‌های بعد شاهد ثمرات و دستاوردهای مشهود آن در جامعه خواهیم بود.

وی ادامه داد: سال ۸۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تصویب شد و دستاوردهای قابل توجهی هم برای کشور داشت‌. اما خردادماه امسال، نقطه عطفی در توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری است چرا که با تصویب قانون بسیار مترقی و پیشرفته جهش تولید دانش‌بنیان؛ منابع در اختیار این زیست‌بوم می‌تواند حداقل ۲۰ برابر شود.

به گفته دهقانی تامین اعتبارات مالی یکی از نقاط مثبت این قانون مترقی است که باید سعی کنیم از این منابع برای انجام کارهای بزرگ بهره بگیریم چون امروز ما قانونی داریم که از قوانین بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا هم مترقی‌تر و کاربردی‌تر است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری همچنین خبر از ارتقای مدل‌های مالی معاونت علمی داد، به نحوی که هزینه‌ها صرف انجام کارهای ارزشمندی شود و در جاهای بزرگ و با ماموریت‌های کلان و مشخص مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از پراکندگی و تعدد فب‌لب‌ها در کشور، گفت: در دنیا تجهیزات موجود در فب‌لب‌ها حداقل روزی ۲۰ ساعت در شبانه‌روز خدمات‌دهی می‌کنند و اگر این دستگاه‌ها کمتر از این بازه زمانی به کار گرفته شوند عملا توجیه اقتصادی ندارند. بنابراین باید سعی کنیم تعداد فب‌لب‌های کمتر و تخصصی با کارآمدی و ارزش‌افزوده بالاتری در کشور ایجاد شود. در حال حاضر تمام دنیا در مسیر حذف هزینه برای زیرساخت‌های اضافی و استفاده از فضای کار اشتراکی هستند که این مدل مد نظر ما هم هست.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری ادامه داد: برای این کار باید از توان دانشگاه‌ها استفاده و به شکل تخصصی در چند حوزه فناورانه مشخص فعالیت کنیم. دومین اقدام این است که کارها را به دو بخش ماموریتی و اقتصادی تقسیم کنیم و کارهای بزرگ را به شکل تخصصی انجام دهیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه ما در معاونت علمی مخالف اتصال بی‌واسطه دانشگاه به صنعت هستیم، بیان کرد: باید شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بزرگ فناورانه واسطی میان این دو طرف عرضه و تقاضای فناورانه باشند.