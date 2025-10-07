  1. دانش و فناوری
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

دومین جلسه میز تخصصی بازطراحی ساختار ستادهای توسعه فناوری برگزار شد

دومین جلسه میز تخصصی بازطراحی ساختار ستادهای توسعه فناوری برگزار شد

دومین جلسه میز تخصصی «بازطراحی ساختار ستادهای توسعه فناوری» در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دومین جلسه میز تخصصی «بازطراحی ساختار ستادهای توسعه فناوری» با حضور اعضای میز، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و جمعی از متخصصان و صاحب‌نظران حوزه علم و فناوری، در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در این نشست، پس از مرور مباحث و جمع‌بندی نظرات ارائه‌شده در جلسه نخست، حاضران به بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوعات کلیدی مرتبط با ساختار ستادهای توسعه فناوری پرداختند. مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این جلسه عبارت بودند از:

تبیین جایگاه و مأموریت ستادهای توسعه فناوری با توجه به نهادهای موجود در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور؛

بررسی میزان همخوانی ساختار نهادی ستادها با مأموریت‌ها و وظایف محول‌شده؛

شناسایی نیازمندی‌های زیرساختی شامل اختیارات، منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای ارتقاء عملکرد ستادها؛

تعریف شاخص‌های کلیدی برای تشکیل و ارزیابی عملکرد ستادهای توسعه فناوری.

در پایان این جلسه، رضایت، دبیر میز تخصصی بازطراحی ساختار ستادهای توسعه فناوری، با اشاره به روند پیشرفت مباحث، اعلام کرد: در جلسه آتی، تمرکز اصلی بر «بررسی شاخص‌های تشکیل و فعالیت ستادهای توسعه فناوری» خواهد بود و تلاش خواهد شد بایسته‌های نهادی و ساختاری لازم برای فعالیت اثربخش این ستادها در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

زهرا سیفی

