دستور اژه ای برای تسریع در اجرای فرمان عفو رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۱۷ بهمن) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت ارتحال حضرت زینب سلاماللهعلیها، اظهار کرد: حضرت زینب (س) برای همه مردان و زنان عالم اسوه و الگو هستند؛ ایشان علیرغم مصائبی که متحمل شدند، با جهاد تبیین، نهضت امام حسین (ع) را ادامه دادند و اگر نبود استقامت و فداکاری و جهاد تبیین عقیله بنیهاشم، شاید امروز نهضت حسینی اینگونه زنده و پویا و عالمگیر نبود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن گرامیداشت ایامالله دهه فجر و یومالله ۲۲ بهمن، به تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و مبارزاتی حضرت امام خمینی (ره) پرداخت و گفت: امام بزرگوار ما با انقلاب الهی خود، فقط یک حکومت طاغوتی را تغییر ندادند، بلکه اسلام ناب و مقوله کارکرد دین در جامعه را احیا فرمودند و حقیقتاً یک انقلاب واقعی در تمام دنیا به راه انداختند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان انواع و اقسام توطئهها و شرارتها و عداوتهایی پرداخت که در طول ۴۴ سال اخیر از ناحیه استکبار جهانی و اذناب آن به نظام و مردم ایران اسلامی تحمیل شده است و در همین راستا گفت: مستکبران با اتخاذ جنگ ترکیبی و همهجانبه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، جبهه واحدی را تشکیل دادهاند تا از اقتدار ایران اسلامی بکاهند اما شاهد بودید که آنها در قضایای اخیر نیز به هیچکدام از اهداف شوم و شیطانیشان نائل نشدند.
رئیس عدلیه ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبری، دشمنان در جریان قضایای اخیر، نقشه دقیق و برنامهریزی شدهای را ترتیب داده بودند اما محاسباتشان غلط بود و آنها از درک قدرت ایمان و نصرت الهی و عزم و اراده مردم مؤمن و شهیدپرور ایران اسلامی عاجز بودند؛ دشمنان اهداف شوم و شیطانی نظیر براندازی و تجزیه کشور و به راه انداختن شورش سراسری را در سر میپروراندند اما به هیچکدام از این اهداف و اغراض نائل نشدند؛ لذا از روی استیصال دست به اقداماتی زدند تا به زعم باطل خودشان از اقتدار و عزت ایران اسلامی و حرکت رو به پیشرفت کشور بکاهند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به رأفت اسلامی و عفوی که از سوی مقام معظم رهبری شامل طیف قابل توجهی از محکومان و زندانیان بویژه محکومان و زندانیان اغتشاشات اخیر شده است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر مبنای نگاه مبتنی بر رحمت و رأفتی که دارند از همان ابتدای اغتشاشات تاکید میفرمودند که خیلی از این افراد و جونان که تحت تأثیر تبلیغات سو و القائات دشمنان قرار گرفتهاند، در زمره عناصر ضدانقلاب نیستند و اینها همچون فرزندان خود ما هستند و باید صف آنها را از عناصر اصلی اغتشاشات جدا کرد؛ لذا ما نیز در قوه قضائیه به تأسی و پیروی از ولیّامر از همان ابتدای اغتشاشات بر جداسازی صف افراد فریب خورده و اغفال شده با عناصر اصلی اغتشاشات تاکید کردیم و اعلام کردیم آنهایی که در روزها و هفتههای نخست اغتشاشات، هنوز متوجه توطئه دشمنان نشده بودند و احیاناً دست به اقدامات مجرمانهای نیز زدند، صفشان از عناصر اصلی اغتشاشات جداست.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: اخیراً نیز مقام معظم رهبری بسیاری از کسانی را که در وادی غفلت، دست به اقداماتی زدند، مشمول عفو قرار دادند و اجازه دادند تا ما در دستگاه قضائی بر مبنای معیارهای پیشبینی شده، بررسیها و تطبیق مصادیق را در قبال محکومان و زندانیان برای مورد عفو قرار گرفتن انجام دهیم تا بر همین مبنا، زندانیان واجدشرایط، آزاد شده و پروندههای تشکیل شده برای افراد در هر مرحلهای که قرار دارد، بسته شود.
قاضیالقضات در همین راستا به تمامی رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور دستور داد: در راستای تسریع در جامه عمل پوشاندن به فرمان عفو اخیر مقام معظم رهبری، هیئتهایی را جهت تطبیق مصادیق با معیارهای پیشبینی شده تشکیل دهند تا این هیئتها هر چه سریعتر فهرست زندانیان و محکومان مشمول عفو قرار گرفته را به خود آنها و جامعه اعلام کنند و در همین روزهای اعیاد دینی و ملی، حلاوت و شیرینی به کام مردم بنشیند.
رئیس دستگاه قضا افزود: این عفو که از جانب مقام معظم رهبری بر مبنای رویکرد رأفت اسلامی در قبال محکومان و زندانیان غفلتزده اغتشاشات و طیفهای دیگری از محکومان و زندانیان واجد شرایط اِعمال شد، به مناسبت اعیاد پر خیر و برکت رجبیه و ایامالله دهه فجر است؛ لذا امیدواریم این عفوشدگان نیز از این فرصت و این رویکرد رأفتآمیز نهایت استفاده و بهره را ببرند و دیگر در وادی غفلت و ارتکاب جرم فرونیفتند.
رئیس عدلیه ادامه داد: این عفوشدگان و محکومانی که با تخفیف مجازات مواجه شدند باید بسیار مراقبت کنند تا مجدد از جانب شیطانصفتان و بنگاههای تبلیغاتی آنها تحریک و اغفال نشوند؛ چرا که در آنصورت کار را برای خود سخت کرده و راه را برای دیگران سد میکنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه اغتشاشات تمام شده اما توطئههای دشمن تمام نشده و ممکن است دشمن درصدد انجام اقدامات ایذایی باشد، گفت: مسئولان ذیربط قضائی همانطور که از ابتدای اغتشاشات با تدبیر و عقلانیت و صبر و حوصله عمل کردند، از این به بعد نیز با همین روش و مشی، کار را پیش ببرند و به هیچ وجه دچار احساسات نشوند؛ آنجا که باید حکم خداوند را اجرا کنیم، نباید کوچکترین اغماضی کنیم و از هیاهوی دشمن نیز هیچ نگران نباشیم؛ در آنجایی هم که بر مبنای حکم الهی و آموزههای دینی، ارفاقی در قبال محکومان و زندانیان اِعمال میشود و از این بابت از ناحیه کسانی شماتتی صورت میگیرد، نگران نشویم و خداوند را شاهد و ناظر اعمال خود بدانیم.
رئیس عدلیه در این نشست با اشاره به زلزله اخیر در شهر خوی و روستاهای اطراف آن نیز گفت: بلافاصله در همان ساعات اولیه وقوع زلزله از مسئولان قضائی استان آذربایجان غربی خواسته شد که به مردم و همکاران قضائی در مناطق زلزلهزده کمک کنند و طی روزهای گذشته نیز تماسهای مکرری با مسئولان ذیربط در راستای تسهیل و تسریع کمکرسانی به هموطنان زلزلهزده و همکاران قضائی در آن مناطق برقرار شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه دستور داد برآوردی از میزان خسارتهای وارده به ابنیه و مراکز قضائی مناطق زلزلهزده خوی جهت انجام مساعدتهای لازم برای بازسازی و مرمت آنها داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در این نشست با اشاره به وقوع زلزله در کشورهای ترکیه و سوریه که موجب جان باختن و مجروح شدن تعداد قابل توجهی از مردم این دو کشور شد، اظهار کرد: ضمن اعلام همدردی خود با کشورهای ترکیه و سوریه و تسلیت به خانوادههای جانباختگان، از خداوند متعال درخواست شفای کلیه مجروحان این زلزله را داریم.
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