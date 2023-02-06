ابراز همدردی رئیس شورای عالی سیاسی یمن با مردم سوریه و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن، جان باختن و مصدوم شدن شمار زیادی از مردم در زلزله شدید ترکیه و سوریه را به روسای جمهور این دو کشور تسلیت گفت و با قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد.

وی گفت: این حادثه دردناک را به رهبران، ملت و خانواده های قربانیان تسلیت می گوییم و با آنهار ابراز همدردی می کنیم و از جامعه بین الملل خواستار لغو محاصره ظالمانه سوریه هستیم.

گفتنی است در پی وقوع زلزله ۷.۷ ریشتری، ۱۱۲۱ نفر در ترکیه و ۴۳۰ نفر در سوریه جان باختند.

بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد بر اثر زلزله امروز در مناطق شمالی تاکنون ۴۳۰ نفر جان باخته ۱۲۸۴ نفر دیگر هم زخمی شده‌اند.

همچنین، مدیریت مرکز حوادث اضطراری ترکیه (آفاد) در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد که به دنبال زمین لرزه بامداد امروز ۱۰۱۴ نفر جان باخته‌اند و ۷۰۰۳ نفر نیز مصدوم شده‌اند.