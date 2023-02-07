پیام تسلیت امیر قطر به رئیس جمهور ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری آناتولی، دیوان امیری قطر در بیانیه ای اعلام کرد که «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، جان باختن هزاران نفر از شهروندان ترکیه را در پیامی به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: شیخ تمیم در پیامی به رئیس جمهور ترکیه کشته شدن هزاران نفر از شهروندان این کشور در زلزله بامداد روز گذشته را تسلیت گفت و برای مجروحان و مصدومان این حادثه آرزوی شفای عاجل کرد.

همچنین شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر خارجه قطر نیز در پیامی جداگانه جان باختن هزاران نفر از مردم ترکیه در زلزله روز گذشته را تسلیت گفت و از اعلام آمادگی دوحه برای کمک به آسیب دیدگان خبر داد.

گفتنی است، زمین لرزه ای مهیب به بزرگی ۷.۸ ریشتری ساعت ۰۴:۱۷ بامداد دوشنبه بخش های وسیعی از جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند، این زمین لرزه تاکنون براساس آمار نهادهای رسمی دو کشور، در مجموع ۴۵۰۴ کشته برجای گذاشته است و امدادرسانی و خارج کردن زلزله زدگان از زیر آوار همچنان ادامه دارد.

زلزله دیروز شمال غرب سوریه و جنوب ترکیه به حدی شدید بود که مردم اکثر استان های سوریه به ویژه دمشق (پایتخت) با فاصله حدود ۴۰۰ کیلومتری آن را احساس کردند.

استان های حلب، حماه، لاذقیه، طرطوس و ادلب پنج استان درگیر در زلزله دیروز بودند و دچار خسارت های زیادی شده اند.

نهادهای بین المللی و کشورهای جهان ارایه کمک ها به ترکیه و سوریه را آغاز کرده اند. تیم‌های نجات و جستجو همچنان در حال آوار برداری و نجات افرادی هستند که در زیر آوار گرفتار شده‌اند.