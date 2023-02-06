مردم کهگیلویه و بویراحمد مستحق خدمات بیشتر و مطلوب تری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای اداری سرفاریاب افزود: مصوبات شورا باید با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد و در همه مناطق و روستاها اجرایی شود.

وی بیان داشت: کارها و اقدامات خوبی در روستاها و مناطق مختلف استان انجام شده اما باید خدمات بهتر و مطلوب‌تر شود.

حسینی اظهار داشت: در بخش سرفاریاب برخی اماکن ورزشی تخریب شده و یا در حال تخریب است و باید سالن و فضاهای ورزشی صیانت و نگهداری شود تا بیت المال و منافع عمومی تضییع نشود.

وی افزود: همه باید تلاش کنند و خدمات رسانی به مردم همواره در اولویت باشد.