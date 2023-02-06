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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۳۷

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد:

مردم کهگیلویه و بویراحمد مستحق خدمات بیشتر و مطلوب تری هستند

مردم کهگیلویه و بویراحمد مستحق خدمات بیشتر و مطلوب تری هستند

یاسوج- نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: پس از انقلاب خدمات بسیاری به مردم در روستاهای استان ارائه شده اما این مردم مستحق خدمات بیشتر و مطلوب تری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای اداری سرفاریاب افزود: مصوبات شورا باید با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد و در همه مناطق و روستاها اجرایی شود.

وی بیان داشت: کارها و اقدامات خوبی در روستاها و مناطق مختلف استان انجام شده اما باید خدمات بهتر و مطلوب‌تر شود.

حسینی اظهار داشت: در بخش سرفاریاب برخی اماکن ورزشی تخریب شده و یا در حال تخریب است و باید سالن و فضاهای ورزشی صیانت و نگهداری شود تا بیت المال و منافع عمومی تضییع نشود.

وی افزود: همه باید تلاش کنند و خدمات رسانی به مردم همواره در اولویت باشد.

کد مطلب 5702144

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