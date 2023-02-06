اجرای ۳۷ پروژه عمرانی بنیاد مسکن گیلان با اعتبار ۵۸ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی بعدازظهر دوشنبه در واگذاری اسناد مالکیت روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر گیلان در لاهیجان، اظهار کرد: صدور سند مالکیت که یکی از دغدغه‌های مهم روستاییان به شمار می‌رفت با این واگذاری‌ها رفع می‌شود.

وی از واگذاری ۱۵۸ هزار ۵۵۵ برگ سند در گیلان خبر داد و افزود: از این تعداد ۱۵۵ هزار ۸۸۳ برگ سند روستایی و مابقی مربوط شهرهای گیلان بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان از صدور ۴ هزار ۸۸۶ برگ سند در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: سهم شهرستان لاهیجان از اسناد مالکیت صادره در گیلان به ۱۸ هزار ۸۳۰ برگ رسیده و فقط در سال جاری ۵۲۳ سند در این شهرستان صادر شده است.

دائمی با اشاره به اجرای ۳۷ پروژه عمرانی بنیاد مسکن گیلان در دهه فجر امسال، بیان کرد: این تعداد پروژه با اعتبار ۵۸ میلیارد تومان در دهه فجر امسال به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: بیش از ۱۶۹ هزار متر مربع از معابر روستایی آسفالت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان از بهره برداری ۲۰۷۲ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در این استان خبر داد و اضافه کرد: برای ساخت این تعداد واحد مسکونی طرح ملی مسکن ۸۸۸ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان هزینه شده است.

دائمی با اشاره با اجرای قانون ماده ۴ در برخی شهرستان‌های گیلان، بیان کرد: تغییر و تحول اراضی منابع طبیعی به مردم بویژه در مناطق روستایی با اجرای ماده ۴ صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اجرای ماده ۴ فرصت نفس کشیدن و زندگی کردن به روستاییان می‌دهد و این نهضت باید ادامه پیدا کند.