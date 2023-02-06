به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه‌نهایی لیگ برتر زنان روزهای پنج‌شنبه ششم بهمن (دور رفت) و سه‌شنبه ۱۱ بهمن (دور برگشت) با چهار دیدار پیگیری و صعود تیم پیکان با دو پیروزی متوالی برابر ذوب‌آهن قطعی شد.

تیم‌های سریک گنبد و سایپا تهران نیز در دیدارهای رفت و برگشت این مرحله یک بر یک مساوی شدند تا دیدار سوم دو تیم تعیین کننده دیگر فینالیست این رقابت‌ها باشد.

دیدار سوم میان این دو تیم به میزبانی سریک گنبد امروز (دوشنبه ۱۷ بهمن ماه) در سالن المپیک انجام شد و در این مسابقه شاگردان نیلوفر حجتی در تیم سریک حریف را سه بر یک شکست دادند و به دیدار فینال صعود کردند تا روز جمعه ۲۱ بهمن ماه برابر تیم پیکان برای کسب مقام قهرمانی لیگ برتر زنان تلاش کنند.

در ست نخست این دیدار سایپا تهران عملکردی بهتر از سریک گنبد داشت و هرچند سریک چندین بار برای کاهش اختلاف امتیاز خود با حریف تلاش کرد، اما در نهایت این تیم سایپا بود که با خطاهای کمتر نتیجه را ۲۵ بر ۲۰ به نفع خود به پایان رساند.

در ست دوم سایپا با اختلاف پنج امتیاز بازی را پیش می‌برد و به نظر می‌رسید برای دومین بار بتواند نتیجه را به نفع خود به پایان برساند، اما از امتیاز ۲۱ بر ۱۷ سریک بازی را به سود خود برگرداند و این ست را با نتیجه ۲۷ بر ۲۵ به نفع خود تمام کرد تا مسابقه برای مشخص شدن برنده چهار سته شود.

پس از این برد، سریک ست سوم را با انگیزه بیشتری آغاز کرد و دو اختلاف امتیاز در شروع بازی با حریف ایجاد کرد تا تماشاگران این دیدار شاهد رالی‌های جذاب میان بازیکنان این دو تیم باشند. امتیازات دو تیم تا عدد ۱۴ مساوی پیش رفت اما د ر ادامه سریک گنبد بود که اختلاف امتیاز را به عدد پنج رساند و تابلوی امتیازات، پوئن‌ ۲۱ بر ۱۶ را به نفع گنبدی‌ها نشان داد. شاگردان مریم السادات هاشمی چندین بار برای برگرداندن بازی به نفع خود تلاش کردند، اما این اختلاف امتیاز ادامه یافت تا ست سوم ۲۵ بر ۱۹ به نفع سریک به پایان برساند.

در ست چهارم این سایپا تهران بود که با سه اختلاف امتیاز بازی را پیش برد اما از امتیاز ۹ به بعد نتوانست این اختلاف را حفظ کند و سریک با چند امتیاز متوالی بازی را به نفع خود تغییر داد به نحوی که امتیاز سریک به پوئن ۲۰ بر ۱۱ رسید و این ست با امتیاز ۲۵ بر ۱۷ به نفع سریک به پایان رسید.

به این ترتیب سایپا از گردونه رقابت برای مقام اول و دومی لیگ برتر زنان کنار رفت تا به صورت مشترک با تیم ذوب‌آهن اصفهان به کسب مقام سوم قناعت کند.

فریبا محمدیان نایب رئیس بانوان فدراسیون والیبال با حضور در سالن المپیک نظاره‌گر این مسابقه بود. این دیدار جذاب به صورت زنده از پلتفرم آنتن و سایت فدراسیون والیبال نمایش داده شد.

در بسیاری از لحظات این مسابقه سیستم ویدئوچک به کمک داوران آمد تا بتوانند تصمیم درست‌تری بگیرند.

مهران اشرف‌ریاحی و منیژه صادقی ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند که به مدت ۱۲۵ دقیقه طول کشید. قضاوت این دیدار نیز برعهده زهرا شیری، هدیه صابری و زینب حقی به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک بود.