تیم «مقاومت» قهرمان لیگ والیبال اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار پایانی این مسابقات لیگ والیبال استان اردبیل که عصر دوشنبه بین «مقاومت» اردبیل و تیم مشگینشهر برگزار شد، ۲ تیم رقابت نفسگیری را انجام دادند تا در نهایت تیم «مقاومت» سه بر صفر حریف مشگینشهری خود را شکست داده و برای دومین بار قهرمان لیگ والیبال استان اردبیل شناخته شود.
این تیم که در لیگ امسال بازیهای شایسته و سزاوارانهای را به نمایش گذاشته بود، بعد از قهرمانی در لیگ والیبال استان، به عنوان نماینده این استان مجوز حضور در لیگ کشوری را کسب کرد تا با حمایتی که از سوی اسپانسرهای مالی انجام میشود، تیم باشگاه «مقاومت» اردبیل بتواند در لیگ والیبال کشور خوش بدرخشد.
استان اردبیل با داشتن استعدادهای بینظیر در رشته والیبال و میزبانی رویدادهای متعدد در سالهای گذشته، از قطبهای مستعد والیبال و معرفی بازیکنان سرشناسی است که همواره در رویدادهای کشوری نیز توانسته درخشش بینظیری را داشته باشد.
تیم «مقاومت» اردبیل در حالی راهی لیگ کشوری والیبال شد که مسئولان ورزش و حامیان مالی این تیم به راحتی میتوانند باشگاه «مقاومت» را در رسیدن به بالاترین سطح والیبال کشور کمک و همراهی کرده و با مساعدت خود به موفقیت روزافزون این تیم کمک کنند.
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