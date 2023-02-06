دشمنان چشم دیدن پیشرفت ایرانیان را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان عصر دوشنبه در آئین افتتاح طرحها و پروژههای عمرانی، اقتصادی و خدماتی در سرعین اظهار کرد: ۴۴ سال است که رویشهای متنوعی را در انقلاب اسلامی و در این کشور شاهد هستیم و دشمن همواره سعی کرده با نگاه خصمانه و ستیزهجویانه آرامش و عزت ملت را نشانه گرفته و به نوعی این حرکت ملت را در مسیر انحراف قرار دهد.
وی تصریح کرد: مردم ایران بار دیگر در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخی دندانشکن به حرکتهای خبیث و دسیسههای دشمنان داخلی و خارجی خواهد زد و اجازه نخواهد داد تا خللی در مسیر توفنده ملت ایران در پایداری و مقاومت به وجود آید.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار اردبیل گفت: تنها راه و رمز پیروزی ملت ایران ادامه حضور موفق در سنگر مقاومت و ایستادگی است و نباید صبر و حوصله خود را در برابر حیلهگریهای دشمن از دست بدهیم بلکه باید با توانی مضاعف در این سنگر تلاش کنیم تا برنامهها و ترفندهای دشمن را در نطفه خفه کنیم.
قاسمیان افزود: بهترین مسیر جلب رضایت مردم خدمت صادقانه مسئولان است که نمود و نشانههایی از آن را امروز به عینه در جامعه شاهد هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در ششمین روز از دهه فجر ۲۳۶ طرح عمرانی، اقتصادی و زیربنایی در مناطق مختلف استان به بهرهبرداری رسیده که ۱۸ طرح و پروژه با سرمایهگذاری ۲۰۴ میلیارد تومان در قطب گردشگری کشور، سرعین افتتاح شده است.
قاسمیان اضافه کرد: این طرحها در حوزه عمران شهری و روستایی و همچنین مجموعههای تولیدی، خدماتی و حوزه گردشگری بوده که به راحتی میتوان در سایه این طرحها و مجموعههای به بهرهبرداری رسیده افزایش سرانه درآمدی مردم را شاهد باشیم.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار اردبیل از مجموعه تولیدی موفق سرعین در عرضه محصولات متنوع پازل به عنوان هلدینگ پیشرو یاد کرد و ادامه داد: قطعاً تولید بتن و محصولات ساختمانی با تنوع متفاوت بازار خوبی را برای صنعتگران و تولیدکنندگان فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در سفر یک روزه معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار اردبیل به سرعین، قاسمیان در کنار حضور در مزار شهدا، به دیدار خانواده شهید در سرعین رفته و به مقام عزتمند آنها ادای احترام کرد.
نظر شما