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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۹:۱۸

اوکتای: در زلزله امروز ۱۵۴۱ نفر کشته و ۹۷۳۳ تَن هم مصدوم شده‌اند

اوکتای: در زلزله امروز ۱۵۴۱ نفر کشته و ۹۷۳۳ تَن هم مصدوم شده‌اند

معاون اردوغان امروز در بیانیه ای جدیدترین آمار جان باختگان و مصدومین زمین لرزه شدید در کشورش را اینگونه رسانه ای کرد: در زلزله امروز ۱۵۴۱ نفر کشته و ۹۷۳۳ تَن هم مصدوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، «فواد اوکتای» معاون رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد: تعداد جان باختگان زمین لرزه امروز به ۱۵۴۱ نفر و مصدومین آن نیز به ۹۷۳۳ نفر رسیده است.

معاون رئیس جمهور ترکیه در این خصوص اضافه کرد: ۳۴۷۱ ساختمان نیز در این حادثه ویران شده اند.

وی در ادامه افزود: این قوی ترین زمین لرزه از سال ۱۷۵۹ در سوریه است.

این در حالیست که پیشتر به نقل از مدیریت حوادث و فوریت های ترکیه (آفاد) اعلام شده بود که تعداد کشته شدگان این زلزله به ۱۴۹۸ نفر و مجروحان به ۸۵۳۲ نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 5702337

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