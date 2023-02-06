به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، «فواد اوکتای» معاون رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد: تعداد جان باختگان زمین لرزه امروز به ۱۵۴۱ نفر و مصدومین آن نیز به ۹۷۳۳ نفر رسیده است.

معاون رئیس جمهور ترکیه در این خصوص اضافه کرد: ۳۴۷۱ ساختمان نیز در این حادثه ویران شده اند.

وی در ادامه افزود: این قوی ترین زمین لرزه از سال ۱۷۵۹ در سوریه است.

این در حالیست که پیشتر به نقل از مدیریت حوادث و فوریت های ترکیه (آفاد) اعلام شده بود که تعداد کشته شدگان این زلزله به ۱۴۹۸ نفر و مجروحان به ۸۵۳۲ نفر افزایش یافته است.