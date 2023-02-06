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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۲۱:۲۸

رئیس اداره مدارس غیردولتی بوشهر خبر داد؛

اهدای بسته‌های معیشتی به دانش آموزان استان بوشهر

اهدای بسته‌های معیشتی به دانش آموزان استان بوشهر

بوشهر- رئیس اداره مدارس غیردولتی آموزش‌وپرورش استان بوشهر گفت: گروه جهادی فاطمیون بسته‌های معیشتی به دانش آموزان مدارس دولتی نیازمند اهدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ملاکی عصر دوشنبه در مدرسه‌ای بوشهر اظهار داشت: گروه جهادی فاطمیون مدرسه غیردولتی علم و آموز با مشارکت اولیا و دانش آموزان مدارس غیردولتی ۴۰ بسته معیشتی به دانش آموزان مدارس دولتی نیازمند اهدا کردند.

وی تصریح کرد: سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال میزان کمک‌ها در قالب طرح دست‌های مهربانی بوده است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش‌وپرورش استان بوشهر گفت: همراهی و هم نوع‌دوستی از ویژگی افراد سخاوتمند است.

وی ضمن تشکر از دانش آموزان مدارس غیردولتی استان در راستای مشارکت در طرح دست‌های مهربانی یادآور شد: در سال جاری با مشارکت خیران بیش از یک هزار و ۵۰۰ بسته آموزشی از اطراف مدارس غیردولتی به دانش آموزان نیازمند اهدا شده است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش‌وپرورش استان بوشهر گفت: مدارس غیردولتی ضمن همراهی در تأمین نیروی انسانی و منابع مالی لازم در دیگر مسائل نیز نقش‌پذیر هستند و همراهی مناسبی با آموزش‌وپرورش داشته‌اند.

ملاکی ضمن تبریک این ایام فرخنده به مردم مقاوم ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: این انقلاب با درایت رهبر فرزانه انقلاب پیشرفت چشمگیری داشته است و در زمینه‌های متنوع از این کشور به‌عنوان قدرت برتر یاد می‌شود.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش‌وپرورش استان بوشهر اضافه کرد: انقلاب اسلامی تغییرات بنیادینی در اصول آموزش‌وپرورش داشته است و باعث پر رنگ شدن نقش مردم در تعلیم و تربیت داشته است.

کد مطلب 5702412

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    نظرات

    • قهرمان سیمانی هستم IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
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      باسلام وعرض ادب اگر درحقیقت این بسته هارا بین دانش آموزان نیازمند تقسیم کرده اند آیا نیاز مندتراز اون دانش آموزی که پدرش فوت کرده وجود دارد چرا ب اون دانش آموزی که پدرش فوت کرده نداده اند ب این میگن عدالت لطفا جواب بنده بدید این تلفن همراه من است ۰۹۱۷۹۸۸۰۲۱۰

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