به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ملاکی عصر دوشنبه در مدرسه‌ای بوشهر اظهار داشت: گروه جهادی فاطمیون مدرسه غیردولتی علم و آموز با مشارکت اولیا و دانش آموزان مدارس غیردولتی ۴۰ بسته معیشتی به دانش آموزان مدارس دولتی نیازمند اهدا کردند.

وی تصریح کرد: سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال میزان کمک‌ها در قالب طرح دست‌های مهربانی بوده است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش‌وپرورش استان بوشهر گفت: همراهی و هم نوع‌دوستی از ویژگی افراد سخاوتمند است.

وی ضمن تشکر از دانش آموزان مدارس غیردولتی استان در راستای مشارکت در طرح دست‌های مهربانی یادآور شد: در سال جاری با مشارکت خیران بیش از یک هزار و ۵۰۰ بسته آموزشی از اطراف مدارس غیردولتی به دانش آموزان نیازمند اهدا شده است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش‌وپرورش استان بوشهر گفت: مدارس غیردولتی ضمن همراهی در تأمین نیروی انسانی و منابع مالی لازم در دیگر مسائل نیز نقش‌پذیر هستند و همراهی مناسبی با آموزش‌وپرورش داشته‌اند.

ملاکی ضمن تبریک این ایام فرخنده به مردم مقاوم ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: این انقلاب با درایت رهبر فرزانه انقلاب پیشرفت چشمگیری داشته است و در زمینه‌های متنوع از این کشور به‌عنوان قدرت برتر یاد می‌شود.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش‌وپرورش استان بوشهر اضافه کرد: انقلاب اسلامی تغییرات بنیادینی در اصول آموزش‌وپرورش داشته است و باعث پر رنگ شدن نقش مردم در تعلیم و تربیت داشته است.