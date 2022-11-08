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۱۷ آبان ۱۴۰۱، ۷:۵۸

رئیس مراکز غیردولتی آموزش و پرورش بوشهر مطرح کرد؛

کمبود فضاهای فیزیکی با کاربری آموزشی در استان بوشهر

کمبود فضاهای فیزیکی با کاربری آموزشی در استان بوشهر

بوشهر- رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: کمبود فضاهای فیزیکی با کاربری آموزشی از مهمترین چالش‌ها در استان بوشهر است.

محمدمهدی ملاکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۵۹۶ مرکز غیردولتی در استان بوشهر اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری ۴۲ هزار و ۵۷ دانش‌آموز در ۵۲۷ مدرسه غیردولتی استان مشغول تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه اجرای سند راهبردی مدارس غیردولتی اولویت این اداره است، افزود: در سال جاری تاکنون ۱۴۲ مجوز تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی در استان صادر شده است در حالی که در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۱۸، ۹۹ و ۱۳۸ مجوز صادر شده بود.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به میانگین کشوری ۱۲.۹ نفری در پوشش دانش‌آموزی در مدارس غیردولتی خاطرنشان کرد: این شاخص برای استان، ۱۶ نفر است که موفقیت دیگری برای استان بوشهر در اجرای سند راهبردی است.

ملاکی خاطرنشان کرد: تا کنون در سال جاری بیش از ۳۶ هزار و ۴۵۶ نفر ساعت دوره آموزشی توانمندسازی برای همکاران در مدارس غیردولتی برگزار شده است.

وی بازدید و رصد مستمر از فعالیت‌های مدارس و مراکز غیردولتی را از دیگر اولویت‌های این اداره برشمرد و تصریح کرد: در سال جاری تا کنون ۸۹۵ بازدید از مدارس غیردولتی و هزار و ۱۱۶ بازدید از مراکز غیردولتی توسط کارشناسان استان و شهرستان‌ها و مناطق انجام شده است در حالی در سال گذشته به ترتیب ۸۴۶ و هزار و ۱۱۰ بازدید انجام شده بود.

ملاکی یادآور شد: کمبود فضاهای فیزیکی با کاربری آموزشی در استان و عدم پرداخت تسهیلات مناسب برای احداث مدارس و مراکز غیردولتی مهمترین چالش‌های حوزه آموزش غیردولتی است.

کد مطلب 5627034

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