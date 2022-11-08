کمبود فضاهای فیزیکی با کاربری آموزشی در استان بوشهر

محمدمهدی ملاکی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۵۹۶ مرکز غیردولتی در استان بوشهر اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری ۴۲ هزار و ۵۷ دانشآموز در ۵۲۷ مدرسه غیردولتی استان مشغول تحصیل هستند.
وی با بیان اینکه اجرای سند راهبردی مدارس غیردولتی اولویت این اداره است، افزود: در سال جاری تاکنون ۱۴۲ مجوز تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی در استان صادر شده است در حالی که در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۱۸، ۹۹ و ۱۳۸ مجوز صادر شده بود.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به میانگین کشوری ۱۲.۹ نفری در پوشش دانشآموزی در مدارس غیردولتی خاطرنشان کرد: این شاخص برای استان، ۱۶ نفر است که موفقیت دیگری برای استان بوشهر در اجرای سند راهبردی است.
ملاکی خاطرنشان کرد: تا کنون در سال جاری بیش از ۳۶ هزار و ۴۵۶ نفر ساعت دوره آموزشی توانمندسازی برای همکاران در مدارس غیردولتی برگزار شده است.
وی بازدید و رصد مستمر از فعالیتهای مدارس و مراکز غیردولتی را از دیگر اولویتهای این اداره برشمرد و تصریح کرد: در سال جاری تا کنون ۸۹۵ بازدید از مدارس غیردولتی و هزار و ۱۱۶ بازدید از مراکز غیردولتی توسط کارشناسان استان و شهرستانها و مناطق انجام شده است در حالی در سال گذشته به ترتیب ۸۴۶ و هزار و ۱۱۰ بازدید انجام شده بود.
ملاکی یادآور شد: کمبود فضاهای فیزیکی با کاربری آموزشی در استان و عدم پرداخت تسهیلات مناسب برای احداث مدارس و مراکز غیردولتی مهمترین چالشهای حوزه آموزش غیردولتی است.
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