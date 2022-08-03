مدارس ۲ زبانه و چند ستاره در بوشهر نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ملاکی صبح چهارشنبه در نشست میز رسانه‌ای اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در واکنش به سوالی درباره تبلیغات برخی مدارس غیرانتفاعی درباره فعالیت به صورت دو زبانه یا داشتن ستاره اظهار داشت: این موارد تبلیغات غیرواقعی است و در صورت مشاهده برخورد می‌شود.

رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: همچنین مدارس یک، دو یا چند ستاره در استان نداریم، از والدین دانش آموزان نیز درخواست داریم با ورود به سامانه، شرایط و شهریه مدرسه غیردولتی فرزندشان را مشاهده کنند و در صورت دریافت مبلغ بالاتر، گزارش دهند تا پیگیری شود.

ملاکی ادامه داد: حدود ۱۶ درصد دانش آموزان بوشهر در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند که از میانگین کشوری (۱۲ درصد) بالاتر است.

وی با اشاره به حضور ۳۶ هزار و ۳۶۹ دانش آموز استان در مدارس غیردولتی طی سال گذشته، خاطرنشان کرد: این مدارس کمک زیادی به آموزش و پرورش و کمتر شدن تراکم دانش آموزان در مدارس دولتی می‌کنند.

رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش استان درباره استاندارد نبودن فضای برخی مدارس غیرانتفاعی گفت: استحکام این مدراس توسط اداره نوسازی مدارس تأیید می‌شود و بر اساس هر متر فضای کلاس درسی امکان جذب یک دانش آموز دارند و بر همین اساس در سامانه امکان ثبت نام تعداد بیشتری از مجوزشان ندارند.

شهریه مدارس غیردولتی بوشهر پایین‌تر از میانگین کشور

ملاکی میانگین شهریه مدارس غیردولتی بوشهر را از کشور پایین‌تر می‌داند و می‌گوید: امسال مجوز افزایش ۲۰ درصدی شهریه به مدارس غیردولتی استان داده شده و نرخ نهایی هر مدرسه بر اساس برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس، فضا، میزان اجاره بها، تجهیزات و هزینه سرانه نیروی انسانی مدارس مشخص گردیده است.

وی یادآور شد: مؤسسان حق دریافت رقمی مازاد بر مبلغ ابلاغ شده را ندارند و اولیا دانش آموزان به محض مشاهده تخلف می‌توانند موضوع را از طریق شماره تلفنی که در محل ثبت نام نصب گردیده به ستاد ثبت نام استان اطلاع دهند.

وی همچنین درباره گلایه معلمان مدارس غیرانتفاعی درباره پایین بودن حقوق پرداختی به آنها، خاطرنشان کرد: طرحی برای ساماندهی شرایط معلمان چنین مدارسی در دست بررسی است که در صورت تصویب، جایگاه نیروی انسانی و منزلت و معیشت معلمان این مدارس ارتقا پیدا می‌کند.

ملاکی خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش پیگیر سطح بندی مدارس غیردولتی است که به محض اجرایی شدن، شهریه شأن نیز متناسب با این سطح بندی تعیین خواهد شد.