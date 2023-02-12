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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۰۹

امام جمعه بوشهر:

امنیت کشور وضعیت مطلوبی دارد

امنیت کشور وضعیت مطلوبی دارد

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: امنیت کشور با تلاش حفاظان امنیت وضعیت مطلوبی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار با رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تبریک ایام دهه مبارکه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی در استان بوشهر را محبوب دانست و بیان داشت: فعالیت‌ها و اقدامات فراجا در راستای اندیشه‌های مقام معظم رهبری است.

وی افزود: امنیت یک از مؤلفه‌های قدرت است و فراجا در ایجاد ارتقای امنیت و حفظ آن فوق العاده است.

امام جمعه بوشهر عنوان داشت: بحمدالله امنیتی که در فضای ملی می‌بینیم بخش عظیمی از آن را فراجا به وجود آورده و قطعاً هر وقت امنیت برقرار باشد همه امور اصلاح خواهد شد.

آیت الله صفایی بوشهر در خاتمه خاطر نشان کرد: امنیت یکی از موضوعات حیاتی یک نظام است، که خوشبختانه فراجا در این عرصه از قدیم تا کنون موفقیت‌های بسیار خوب و چشمگیری داشته است و بحمدالله فراجا در نهایت اقتدار قرار گرفته است.

کد مطلب 5707447

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