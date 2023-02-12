امنیت کشور وضعیت مطلوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار با رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تبریک ایام دهه مبارکه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی در استان بوشهر را محبوب دانست و بیان داشت: فعالیتها و اقدامات فراجا در راستای اندیشههای مقام معظم رهبری است.
وی افزود: امنیت یک از مؤلفههای قدرت است و فراجا در ایجاد ارتقای امنیت و حفظ آن فوق العاده است.
امام جمعه بوشهر عنوان داشت: بحمدالله امنیتی که در فضای ملی میبینیم بخش عظیمی از آن را فراجا به وجود آورده و قطعاً هر وقت امنیت برقرار باشد همه امور اصلاح خواهد شد.
آیت الله صفایی بوشهر در خاتمه خاطر نشان کرد: امنیت یکی از موضوعات حیاتی یک نظام است، که خوشبختانه فراجا در این عرصه از قدیم تا کنون موفقیتهای بسیار خوب و چشمگیری داشته است و بحمدالله فراجا در نهایت اقتدار قرار گرفته است.
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