نادر تقیزاده در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حالی چهل و چهارمین بهار انقلاب را جشن میگیریم که در این مدت در بخش کشاورزی جهش محسوس و اساسی را شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قیاس با قبل از نهضت امام راحل، نهضت تولید، بهرهوری، تجهیز، امکانات و دانش کشاورزی ما تحول اساسی و رشد چشمگیری را شاهد هستیم که در همه حوزهها میتوان این آمار و ارقام جهشی را مشاهده کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به تولید محصولات باغی اشاره کرد و گفت: قبل از انقلاب تولید محصولات باغی در این استان ۴۵ هزار تن بوده که هم اکنون این رقم به ۳۶۶ هزار تن افزایش یافته است.
تقیزاده تولید سه میلیون و ۱۰۰ هزار تن انواع محصولات زراعی اعم از حبوبات، غلات، دانههای روغنی، علوفه و دیگر محصولات زراعی را در استان اردبیل یادآور شد و افزود: این میزان تولید قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۷۳۲ هزار تن بوده است.
وی به جهش تولید محصولات دامی نیز اشاره کرد و ادامه داد: این محصولات شامل شیر، گوشت قرمز، سفید، عسل و تخم مرغ جهش خوبی را در ۴۴ سال اخیر داشته که نسبت به قبل از انقلاب که ۱۴۰ هزار تن محصولات دامی را شاهد بودیم، هم اکنون این رقم به ۳۴۵ هزار تن ارتقا یافته است.
تقیزاده تولید آبزیان را از رقم ۱۵۰ تن قبل از انقلاب به ۱۰ هزار تن یادآور شد و خاطرنشان کرد: در بخش گیاهان دارویی هیچگونه تولیدی را قبل از انقلاب نداشتیم ولی هم اکنون تولید گیاهان دارویی به یکهزار تن افزون شده است.
وی به توسعه واحدهای گلخانهای اعم از تولید قارچ و گیاهان زینتی اشاره کرد و گفت: قبل از انقلاب در این حوزه هیچ اقدامی را شاهد نبودیم ولی در حال حاضر ۱۳۰ هکتار گلخانه به بهرهبرداری رسیده و ۱۸۰ هکتار نیز در حال احداث است.
تقیزاده تولید ۳۰ هزار تن محصولات متنوع گلخانهای را در استان یادآور شد و اضافه کرد: ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی از ۴۵ صدم درصد به ۲.۳۷ صدم درصد افزایش یافته که یک رقم قابل تأمل است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بهسازی کانالهای آبیاری قبل از انقلاب ۳۰۰ کیلومتر بوده که هم اکنون به یکهزار و ۶۰۰ کیلومتر رسیده است.
تقیزاده تحولات انجام شده در توسعه سامانههای نوین آبیاری را یادآور شد و تصریح کرد: این سامانهها به رقم ۱۰۶ هکتار افزایش یافته و در این حوزه طرحهای دیگری نیز در حال اجرا است.
وی گفت: در بخش اجرای شبکههای فرعی آبیاری نیز از ۱۰ هزار هکتار به ۳۲ هزار هکتار توسعه دست پیدا کردیم و همچنان این روند در بخش تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی با ۲۲ هزار هکتار بعد از پیروزی انقلاب ادامه دارد.
تقیزاده افزود: در بخش توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز قبل از پیروزی انقلاب آمار استان صفر بوده که بعد از پیروزی انقلاب این رقم به ۲۳۰ واحد با اشتغال سه هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به صدور اسناد کشاورزی نیز اشاره کرد و ادامه داد: قبل از انقلاب هیچیک از اراضی کشاورزی در این استان صاحب سند نشده بودند که در سالهای اخیر سنددار شدن اراضی کشاورزی در حال انجام است که تاکنون ۱۷ هزار هکتار از زمینهای زراعی استان سند تک برگی دریافت کردند.
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