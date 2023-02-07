  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۵۷

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خبر داد؛

کشف ۱۵ فقره سرقت در ایلام

کشف ۱۵ فقره سرقت در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از دستگیری ۲ سارق و کشف ۱۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل و سیم برق در سطح شهر ایلام، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کلانتری ۱۴ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور گشت‌های هدفمند و شگردهای پلیسی، مأموران کلانتری ۱۴ موفق به شناسایی ۲ سارق شدند و پس هماهنگی با مرجع قضائی آنها را دستگیر و به مقر انتظامی دلالت داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به عمل آمده به ۱۵ فقره سرقت کابل و سیم برق در شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ حیدری زاد در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5702652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها