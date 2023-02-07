کشف ۱۵ فقره سرقت در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل و سیم برق در سطح شهر ایلام، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کلانتری ۱۴ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور گشت‌های هدفمند و شگردهای پلیسی، مأموران کلانتری ۱۴ موفق به شناسایی ۲ سارق شدند و پس هماهنگی با مرجع قضائی آنها را دستگیر و به مقر انتظامی دلالت داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به عمل آمده به ۱۵ فقره سرقت کابل و سیم برق در شهرستان اعتراف کردند.



سرهنگ حیدری زاد در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.