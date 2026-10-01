ظهوری: شهروندان در تدوین طرح جامع سنندج، بیجار و قروه مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید ظهوری صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: تهیه طرح جامع سه شهر سنندج، بیجار و قروه با رویکردی متفاوت و مبتنی بر مشارکت شهروندان و ذی‌نفعان در دستور کار اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان قرار گرفته است؛ رویکردی که هدف آن شناخت دقیق‌تر مسائل، ظرفیت‌ها و اولویت‌های توسعه این شهرها و افزایش قابلیت اجرای طرح‌های مصوب عنوان شده است.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان، بیان کرد: مطالعات طرح جامع شهرهای سنندج، بیجار و قروه با رویکردی نوین، مشارکتی و راهبردی و با تمرکز بر مسائل و نیازهای واقعی شهرها در حال انجام است.

وی افزود: حضور شهروندان، گروه‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و سایر ذی‌نفعان شهری می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و ظرفیت‌های موجود و تعیین اولویت‌های توسعه کمک کند.

ظهوری، تحقق حقوق شهروندی، صیانت از حقوق مالکیت، توزیع عادلانه هزینه‌ها و منافع ناشی از اجرای طرح‌ها و کاهش تعارض منافع از طریق گفت‌وگو و مشارکت را از اهداف این رویکرد برشمرد.

توجه به مسائل واقعی شهرها در تدوین طرح جامع

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه طرح جامع باید متناسب با شرایط واقعی و نیازهای شهر تدوین شود، گفت: در مطالعات این طرح‌ها موضوعاتی از جمله محیط‌زیست و منابع طبیعی، اسکان غیررسمی، مسائل اجتماعی و جمعیت‌شناختی، مهاجرت، اقتصاد و اشتغال، کارآفرینی، حمل‌ونقل و ترافیک، گردشگری، ورزش، فرهنگ، هنر و مسائل مذهبی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: شناخت دقیق این مؤلفه‌ها می‌تواند به ارائه تصویری واقع‌بینانه‌تر از وضعیت، ظرفیت‌ها و نیازهای شهرها منجر شود و زمینه را برای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با شرایط هر شهر فراهم کند.

ظهوری تأکید کرد: افزایش تحقق‌پذیری طرح، دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری و تقویت عدالت اجتماعی بدون شناخت دقیق مسائل و استفاده از دیدگاه شهروندان و ذی‌نفعان امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل مشارکت عمومی در فرآیند تهیه طرح جامع اهمیت ویژه‌ای دارد.

تشکیل شورای راهبری برای تهیه طرح

وی همچنین از برگزاری جلسات شورای راهبری برای اجرای علمی و هدفمند مطالعات طرح جامع خبر داد و گفت: حضور و مشارکت مؤثر اعضا، کارشناسان و افراد مرتبط در این جلسات می‌تواند به تقویت مشارکت شهروندی و تدوین طرحی متناسب با واقعیت‌های اجتماعی و کالبدی شهرها کمک کند.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان از تمامی اقشار مردم، صاحب‌نظران، متخصصان، تشکل‌های مردمی، فعالان اقتصادی و اجتماعی و دیگر ذی‌نفعان خواست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای استفاده در فرآیند تهیه طرح جامع شهرهای سنندج، بیجار و قروه ارائه کنند.

ظهوری افزود: علاقه‌مندان می‌توانند پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را در زمینه‌های مختلف شهری از طریق پست الکترونیکی kurd.shaar@gmail.com با معاونت شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان کردستان در میان بگذارند.