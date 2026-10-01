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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

اولیانوف: دبیرکل ناتو هیچ اطلاعی درباره برنامه هسته‌ای ایران ندارد

اولیانوف: دبیرکل ناتو هیچ اطلاعی درباره برنامه هسته‌ای ایران ندارد

میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفت: مارک روته که ادعا می‌کند بالاترین مقام اداری ناتو است، هیچ اطلاعی درباره برنامه هسته‌ای ایران ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین به اظهارات ضد ایرانی دبیرکل ناتو واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، میخائیل اولیانوف در واکنش به اظهارات ضدایرانی مارک روته دبیرکل ناتو، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این آقا ادعا می‌کند که بالاترین مقام اداری در ناتو است. با توجه به اظهاراتش، او هیچ اطلاعی درباره برنامه هسته‌ای ایران ندارد.

اولیانوف تأکید کرد: «سطح حرفه‌ای‌گری یا فقدان حرفه‌ای‌گری در غرب واقعاً یک فاجعه است.»

واکنش اولیانوف به اظهارات اخیر دبیرکل ناتو است که در ادامه سیاست های خصمانه محور غربی- عبری علیه تهران بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ادعا کرد: توانمندی‌ های هسته‌ای ایران تهدیدی برای اروپا محسوب می‌شود و رئیس‌جمهور آمریکا در از بین بردن آن‌ ها موفق عمل کرده است!

کد مطلب 6964337

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    نظرات

    • لبیک IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      1 0
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      دولتمردان کشورهای اروپایی یه مشت خبیث و کثیف و احمق هستند
    • علی سهرابی IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      0 0
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      سیاستمداران حاکم در غرب، همگی مزدور و حقوق بگیر کارخانه های اسلحه سازی و بانکهای پشتیبان آنها هستند. تمامی جنگها توسط همین مدیران و سیاستمداران ایجاد و گسترش یافته است. بسم اله برای جن و کلمه صلح برای اینان ، عبارت وحشت آوری است.

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