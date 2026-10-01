به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «ان‌شاءالله پسرم میاد» صبح پنجشنبه با حضور جمعی از نویسندگان، فعالان فرهنگی، خادمیاران حوزه کتاب و علاقه‌مندان به ادبیات دفاع مقدس در بیرجند برگزار شد.

این نشست با هدف معرفی و بررسی ابعاد محتوایی، ادبی و روایی کتاب برگزار شد و حاضران درباره ساختار اثر، شیوه روایت، شخصیت‌پردازی و ظرفیت‌های آن برای ارتباط با مخاطبان به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

کتاب «ان‌شاءالله پسرم میاد» بخشی از خاطرات و تجربه‌های آزاده مفقودالاثر حجت‌الاسلام شیخ علی احمدی، معروف به «علی طبسی»، را روایت می‌کند؛ روایتی از سال‌های اسارت، انتظار و مقاومت که تلاش دارد بخشی از تجربه‌های آزادگان دوران دفاع مقدس را در قالب ادبیات خاطره‌محور به مخاطب منتقل کند.

در این نشست، ابوالقاسم احمدی، نویسنده کتاب، درباره چگونگی شکل‌گیری این اثر و روند ثبت و تدوین خاطرات حجت‌الاسلام شیخ علی احمدی سخن گفت و از انگیزه‌های خود برای ثبت و انتقال این روایت‌ها به نسل‌های آینده پرداخت.

وی همچنین درباره اهمیت حفظ خاطرات آزادگان و رزمندگان و ضرورت تبدیل این روایت‌های شفاهی به آثار مکتوب توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه، حاضران دیدگاه‌ها و نقدهای خود را درباره کتاب مطرح کردند و ظرفیت‌های این اثر برای ارتباط با نسل جوان و انتقال مفاهیم مرتبط با ایستادگی، مقاومت و تجربه‌های دوران اسارت مورد بررسی قرار گرفت.

کتاب «ان‌شاءالله پسرم میاد» در ادامه جریان ثبت و انتشار خاطرات آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس، تلاش دارد بخشی از تجربه‌های کمتر دیده‌شده این دوران را از زبان راویان و نزدیکان آنان به مخاطبان منتقل کند.

این نشست همچنین فرصتی برای بررسی نقش ادبیات خاطره‌محور در حفظ روایت‌های دفاع مقدس و انتقال تجربه‌های نسل‌های گذشته به نسل امروز بود.