انقلاب اسلامی الگوی موفقی از حکمرانی در جهان ارائه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح سه شنبه در جمع یادگاران حماسه آفرینان مازندرانی دفاع مقدس به مناسبت دهه فجر انقلاب افزود: اولین تجربه حضور مردم در اداره کشور با مدیریت و رهبری امام راحل در انقلاب اسلامی رقم خورد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی قلب تاریخ معاصر است، گفت: جوهره فرهنگی و دینی جمهوری اسلامی ایران آن را در جهان سرآمد و الگو ساخته است.

معاون استاندار مازندران با اشاره به مشکلات و چالش‌های ۴۴ سال گذشته کشور در حوزه‌های امنیتی، جنگ تحمیلی و توطئه‌های بیشمار جهانی و منطقه‌ای علیه انقلاب اسلامی افزود: اگر کینه توزی و دشمنی‌های استکبار و اذنابش علیه انقلاب اسلامی نبود، امروز بالندگی ایران اسلامی جلوه بیشتری می‌یافت.

این مسئول سیاسی با اشاره به حضور حماسی مردم در صحنه‌های انقلاب به عنوان بزرگ‌ترین ثمره انقلاب اضافه کرد: حضور پرشور و انقلابی مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب موجب افتخار و مقوم امنیت ملی است.

سلگی از مجاهدان و پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان مشعلداران تاریخ یاد کرد و افزود: نام حماسه سازان عاشورایی ایران اسلامی تا ابد زینت بخش صفحات زرین تاریخ کشور است.

وی با اشاره به پیشتازی دولت سیزدهم در راه آرمانهای انقلابی بیان کرد: دولت سیزدهم ایثارگران و مجاهدان عرصه ایثار و شهادت را به عنوان نمادهای ایستادگی و مقاومت کشور ارج می نهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: مدیران در تلاش برای تقویت امید در کشور باید از همت و روحیه جهادی پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت الگو بگیرند.

سلگی تصریح کرد: انقلاب اسلامی در تداوم مشی تاریخ ساز خود نیازمند اراده‌های ایمانی و الگوهای ناب معرفتی است.