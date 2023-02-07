پوستر نخستین جشنواره «معلم خلاق ایل» در اردبیل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید خدابنده صبح سه شنبه در آئین رونمایی از نخستین جشنواره «معلم خلاق ایل» با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: امیدواریم با مشارکت گسترده معلمان، مدیران، مدیر آموزگاران و راهبران آموزشی و تربیتی مناطق هشتگانه عشایری استان اهداف جشنواره تحقق یابد و شاهد گسترش عدالت آموزشی در اقصی نقاط استان باشیم.

وی با اشاره به اینکه در این آئین از پوستر جشنواره «روایتی از کلاس من» و «دفتر نظارتی راهبران آموزشی و تربیتی» نیز رونمایی شد، خاطرنشان کرد: ثبت تجربیات موفق معلمان عشایری با اولویت کلاس‌های چندپایه عشایری و مستندسازی ایده‌های خلاقانه راهبران آموزشی و تربیتی، مدیران و مدیر آموزگاران مدارس عشایری دو محور اصلی جشنواره «معلم خلاق ایل» است.

در این آئین مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز اظهار کرد: حرکت به سمت تحقق عدالت آموزشی از برنامه‌های اصلی آموزش و پرورش در راستای تحقق طرح نصیب آموزشی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

کلام الله صفری خاطرنشان کرد: ایجاد انگیزه و ثبت، مستندسازی و انتقال تجارب معلمان عشایری استان با برگزاری این جشنواره محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه تقویت نگرش بومی و محلی در تدوین راهبردهای آموزشی و پرورشی ضرورت دارد، افزود: با تداوم برنامه‌های خلاقانه و علمی شاهد ارتقای کیفی و کمی نظام آموزشی و پرورشی عشایری خواهیم بود.