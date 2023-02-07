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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۰۹

۲۱ پروژه در شهرستان چوار افتتاح و کلنگ زنی شد

۲۱ پروژه در شهرستان چوار افتتاح و کلنگ زنی شد

ایلام-۲۱ پروژه در شهرستان چوار با حضور مسئولان افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه با حضور مسئولان ارشد استانی و شهرستان ،۲۱ پروژه در شهرستان چوار افتتاح و کلنگ زنی شد.

ناصر نجفی معاون توسعه منابع انسانی استاندار ایلام در هفتمین روز از دهه مبارک فجر، با امام جمعه چوار دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب، مدافعین حرم و ۱۸۶ شهید شهرستان چوار و تبریک ایام الله دهه مبارک فجر، گفت: دولت سیزدهم با عنوان دولت کار و کرامت خدمتگزار مردم است.

وی افزود: لازم است خدمات دولت سیزدهم در تمام حوزه‌ها بهداشت، راه، آب، برق، گاز اطلاع‌رسانی شود و رضایت خدا و مردم را همراه داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام گفت: در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ۲۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال در شهرستان چوار کلنگ زنی و یا به بهره برداری می‌رسد.

امام جمعه چوار نیز در این دیدار نیز ضمن عرض خیر مقدم و تبریک ایام الله دهه مبارک فجر، گفت: در این دولت کارهای زیادی انجام شده اما به دلیل کم توجهی در گذشته هنوز محرومیت‌هایی در شهرستان وجود دارد.

حجت الاسلام میهن پرست افزود: دو موضوع مهم استقرار ادارات در شهرستان و استقرار تیپ مستقل ارتش در شهرستان چوار باید جدیت پیگیری می‌شود که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تحقق آن باشیم.

کد مطلب 5702745

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