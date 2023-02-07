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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۵۵

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد؛

اختصاص بیش از ۷۰۰ میلیارد تجهیزات کارگاهی به هنرستان‌های خوزستان

اختصاص بیش از ۷۰۰ میلیارد تجهیزات کارگاهی به هنرستان‌های خوزستان

اهواز- مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اعلام اینکه بالغ بر ۵۰هزار متر مربع به فضاهای ورزشی دانش آموزی افزوده شد، گفت: بیش از ۷۰۰میلیارد ریال تجهیزات کارگاهی به هنرستان‌های استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش خوزستان ضمن تاکید بر اهمیت نقش آفرینی فعال و اثربخش معلمان و مدیران مدارس در تحقق تعلیم و تربیت تمام ساحتی، بیان کرد: توسعه کمی - کیفی هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش با هدف ترویج مهارت آموزی در بین دانش آموزان به عنوان یک برنامه اولویت دار دنبال می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد: بر این اساس بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال تجهیزات کارگاهی در بین هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش توزیع شد.

وی با بیان اینکه طرح شهید سلیمانی در راستای ارتقای شاخص فضاهای ورزشی دانش آموزی در خوزستان کلید خورده است؛ اضافه کرد: ۹۳ طرح ورزشی در قالب این طرح در سراسر استان تعریف شده که تاکنون ۷۵ درصد آنها اجرایی و عملیاتی شده است و با برنامه‌ریزی های صورت گرفته به دنبال آن هستیم تا مابقی پروژه‌ها تا پایان سال به نتیجه برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: در یک سال گذشته بالغ بر ۵۰ هزار مترمربع به فضاهای ورزشی دانش آموزان در سطح استان خوزستان افزوده شده است که موفقیتی مهم در حوزه ورزش دانش آموزی است.

کد مطلب 5703016

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