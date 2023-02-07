به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش خوزستان ضمن تاکید بر اهمیت نقش آفرینی فعال و اثربخش معلمان و مدیران مدارس در تحقق تعلیم و تربیت تمام ساحتی، بیان کرد: توسعه کمی - کیفی هنرستانهای فنی حرفهای و کاردانش با هدف ترویج مهارت آموزی در بین دانش آموزان به عنوان یک برنامه اولویت دار دنبال میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد: بر این اساس بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال تجهیزات کارگاهی در بین هنرستانهای فنی حرفهای و کاردانش توزیع شد.
وی با بیان اینکه طرح شهید سلیمانی در راستای ارتقای شاخص فضاهای ورزشی دانش آموزی در خوزستان کلید خورده است؛ اضافه کرد: ۹۳ طرح ورزشی در قالب این طرح در سراسر استان تعریف شده که تاکنون ۷۵ درصد آنها اجرایی و عملیاتی شده است و با برنامهریزی های صورت گرفته به دنبال آن هستیم تا مابقی پروژهها تا پایان سال به نتیجه برسد.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: در یک سال گذشته بالغ بر ۵۰ هزار مترمربع به فضاهای ورزشی دانش آموزان در سطح استان خوزستان افزوده شده است که موفقیتی مهم در حوزه ورزش دانش آموزی است.
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