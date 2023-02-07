حمایت ۴۷ هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی از احداث و توسعه گلخانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی در راستای تحقق دو هدف اصلی توسعه پایدار شامل امنیت غذایی و حفظ منابع پایه، اهتمام ویژه‌ای نسبت به پرداخت تسهیلات کشت گلخانه‌ای دارد، به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بالغ بر ۴۷,۴۱۷ میلیارد ریال تسهیلات برای احداث و توسعه تأسیسات گلخانه‌ای به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده که نسبت به همین مقطع در سال گذشته ۲۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۳۸ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، روش کشت گلخانه‌ای نقش مؤثری در کنترل عوامل محیطی، مصرف بهینه آب، افزایش بهره‌وری زمین، افزایش کمی و کیفی تولید و اشتغال‌زایی دارد و همین امر موجب شده تا بانک کشاورزی این تسهیلات را جز اولویت‌های اعتباری خود قرار دهد.