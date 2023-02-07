به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی پس از باخت ۳ بر ۱ نفت مسجد سلیمان برابر استقلال در نشست خبری حاضر شد و گفت: این بازی چند بخش بود. بخشی که به ما مربوط می شود این است که خوب بازی کردیم و موقعیت های زیادی را خلق کردیم. اعتماد به نفس بازیکنان ما پایین بود وگرنه کار بزرگی را انجام می دادند.

وی ادامه داد: هر تاکتیکی را در زمین پیاده کنید و یکی مثل مانع جلوی شما باشد دیگر نمی شود کاریش کرد. تمام سوت ها و اوت ها برعکس زده شد. در وقت های اضافه پنالتی گرفته شد که خنده دار بود و یک متر بین بازیکنان فاصله بود.

عنایتی خاطرنشان کرد: زور دوستان یک مقدار زیادتر است. ما سه امتیاز را دادیم اما تمام توانمان را می گذاریم که در بازیهای بعدی جبران کنیم. می توانستیم اگر بازیکنان با اعتماد به نفس بیشتری بازی می کردند نتیجه بهتری بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان ادامه داد: این که بازیکنان ما در دیدار با استقلال اعتماد به نفس نداشتند به ما لطمه زیادی زد. وضعیت ما در جدول بسیار سخت است. ما بازی به بازی جلو می رویم و براساس موجودی که در اختیار داریم کار می کنیم. بازی سختی برابر نفت آبادان داریم و سعی می کنیم برای این بازی شش امتیازی آماده می شوم.