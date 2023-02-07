مجله هتاک فرانسوی، زلزله ترکیه را به سخره گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اکسپت گاید ترکی، رسانه فرانسوی شارلی ابدو که به هتاکی های ضد مسلمانان شهره است، این بار در واکنش به فاجعه انسانی ناشی از زلزله در ترکیه یک مطلب موهن دیگر منتشر کرد.

این رسانه ای ترک در مطلبی نوشت که مجله فرانسوی شارلی ابدو که پیش از این نیز کاریکاتورهای موهن در توهین به باورهای مسلمانان منتشر کرده بود، رسوایی دیگری را به بار آورد. این مجله فرانسوی در واکنش به زلزله اخیر در ترکیه، در جدیدترین کاریکاتور خود زلزله ای که ۱۰ استان ترکیه را ویران کرد و جان هزاران نفر را گرفته، را سوژه تمسخر قرار داد.

بنا به نوشته این رسانه ترکیه ای، در کاریکاتور منتشر شده شارلی ابدو، ساختمان های تخریب شده به تصویر کشیده شده و روی آن نوشته شده بود: «نیازی به ارسال تانک نیست». این هم آن کارتون جنجالی زلزله.

این رسانه فرانسوی در حالی اقدام به انتشار این مطلب هتاکانه کرده است که وقوع زلزله مرگبار ۷.۸ ریشتری در ترکیه که به مرگ هزاران تن در این کشور انجامید، با همدردی و ابزار تاسف از سوی کشورهای مختلف جهان همراه شد.