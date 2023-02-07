بیش از ۵۳ هزار نفر در عملیات نجات زلزله زدگان کمک می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، رئیس جمهور ترکیه می‌گوید عملیات امداد و نجات برای یافتن افراد از زیرآوارهای ناشی از زلزله‌های هولناک این کشور ادامه خواهد داشت.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه اعلام کرد که بیش از ۵۳ هزار تن در عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده ترکیه همکاری می‌کنند.

رئیس جمهور ترکیه، که کشورش از روز گذشته با یک فاجعه انسانی دست و پنجه نرم می‌کند، در ادامه آخرین آمار قربانیان این زلزله مرگبار را نیز اعلام کرد.

بنا به اعلام اردوغان، در اثر وقوع زلزله اخیر در ترکیه تا امروز ۳ هزار و ۵۴۹ تن جان خود را از دست داده اند و بیش از ۲۲ هزار تن نیز مجروح شده اند.

اردوغان با تاکید بر وخامت اوضاع ناشی از وقوع زلزله اعلام کرد که دولت آنکارا به مدت سه ماه در مناطق زلزله‌زده حالت فوق‌العاده اعلام می‌کند.

بنا به اعلام رئیس جمهور ترکیه، به دلیل سرما و زمستان و شرایط آب‌وهوایی دشوار ناشی از آن، امدادرسانی به زلزله‌زدگان با دشواری همراه است.

رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه میزان خسارات ناشی از زلزله با کمک پهپادها برآوردمی شود، گفت که این کشور تا این لحظه ۱۰۰ میلیارد لیر را برای کمک به زلزله زدگان اختصاص داده است و برغم شرایط دشوار جوی، عملیات امداد و نجات در این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.