روسیه: بن بست در مذاکرات هسته ای ایران منجر به تنش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، صبح چهارشنبه گفت که بن‌بست در مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران ممکن است منجر به تشدید وضعیت شود و کنترل این تشدیدها شاید بعد از این با دشواری زیادی همراه باشد.

این دیپلمات روس در کانال تلگرامی خود نوشت: «بن بست مذاکرات وین برای احیای برجام مستعد تشدید وضعیت است.»

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشتر گفته بود که موضع ایران در مورد تعدادی از مسائل؛ باعث شده تا روند دستیابی به توافق برجام پیچیده شود.

در سال ۲۰۱۵، پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را با تهران امضا کردند، اما چند سال بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا تصمیم گرفت که به صورت یکجانبه و برخلاف تعهدات دولت واشنگتن از این توافق خارج شود.

از آوریل ۲۰۲۱، روسیه، انگلیس، آلمان، چین و فرانسه در حال مذاکره با ایران در مورد بازگرداندن توافق هسته‌ای به شکل اولیه آن هستند. در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته بود که مذاکرات با نمایندگان ایران در وین همچنان ادامه دارد، اگرچه هنوز به نتیجه‌ای دست نیافته است.

هفته گذشته نیز، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای مشترک ادعا کردند که براساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران تعهدات هسته‌ای خود را اجرا نکرده است. این چهار کشور در بیانیه خود با اشاره به معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای مدعی شدند: «همانطور که آژانس اعلام کرد، انجام تغییرات اعلام نشده با تعهدات ایران تحت توافقنامه پادمان جامع مورد نیاز NPT مغایر است.»