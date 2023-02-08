به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بیانیه‌ای با گرامیداشت ۲۰ بهمن ماه سالروز عملیات غرور انگیز والفجر ۸، درس‌های دفاع مقدس را راهنمای ملت ایران برای غلبه بر جنگ شناختی و ترکیبی امروز دشمن دانست.

مشروح متن این‌بیانیه به ترتیب زیر است:

حوادث و رخدادهای هشت سال دفاع مقدس با درس‌ها و آموزه‌های عبرت آموز خود می‌تواند برای همیشه تاریخ راهنمای مردم ایران عزیز اسلامی در روند حرکت تکاملی انقلاب و مواجهه با پدیده‌های «تهدید محور» فراروی کشور بویژه در عرصه جنگ ترکیبی و شناختی امروز قرار گیرد.

جنگ تحمیلی یک تهدید تمام عیار و جدی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و انقلاب اسلامی بود که بر خلاف رویاهای شیطانی دشمنان ملت ایران، فرصتی معجزگون برای بالندگی حوزه دفاعی و پیش‌روندگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سمت قله‌های بازدارندگی رقم زد.

کارنامه دفاع مقدس، نمایشگاهی از خلاقیت و ابتکار فرماندهان و رزمندگان اسلام بود که راهبردها و الگوهای متنوع نبرد موفق و پیروزمند خود را در انطباق با مقتضیات و الزامات صحنه دفاع و مقالبه با جبهه دشمن طراحی و برنامه‌ریزی و اجرا کرد؛ عملیات والفجر ۸ در تاریخ بیستم بهمن ۱۳۶۴ در منطقه جنوبی عراق به منظور تصرف شبه جزیره فاو و کسب یک برتری سیاسی به‌طور مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و با رمز " یا فاطمه الزهرا (س) " اجرا شد و در تاریخ بیست و نهم فروردین ۱۳۶۵ با تصرف شبه جزیره فاو پایان پذیرفت و دستاوردها و تأثیرات بزرگی در ادامه موفقیت‌های رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی به دنبال داشت.

اصل غافلگیری و حفاظت گفتار، مهمترین عوامل پیروزی در عملیات والفجر ۸ به شمار می‌رود. موفقیت‌ها و دستاوردهای عملیات والفجر ۸ منجر به بروز تحولاتی در صحنه سیاسی جنگ شد که ورق جنگ به سود ایران برگردانده شد و شورای امنیت سازمان ملل سرانجام اسفند ماه سال ۱۳۶۴ پیش‌نویس توافقنامه‌ای با بندهای مورد نظر ایران تهیه کرد که با مخالفت آمریکا و فرانسه مواجه شد و در نهایت این عملیات کمک بزرگی برای تحقق خواسته‌های ایران در توافقنامه کرد.

مقاومت و ایستادگی تمام عیار و عاشورایی ملت ایران در جنگ تحمیلی با استکبار جهانی را الگوی مقاومت امروز امت اسلامی برابر توطئه‌های پیچیده نظام سلطه و استکبار علیه عزت و اقتدار مسلمین دانسته و تاکید می‌کند: بی تردید دفاع مقدس ملت سلحشور و بصیر ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف و بویژه در صحنه جنگ‌های شناختی و ترکیبی نظام سلطه و استکبار و پیاده نظام‌های داخلی و پیرامونی آن به گونه‌ای نفس گیر ادامه دارد و ملت ایران با تمسک به فرهنگ عاشورا و ولایت علوی تحت رهبری‌های حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و برافراشتن پرچم جهاد تبیین در این جدال تعیین کننده نیز درس‌های فراموش نشدنی به آنان داده و ترفندها و توطئه‌های جبهه دشمن در مقطع تاریخی حساس امروز را با هوشمندی و بصیرت خود خنثی و محکوم به شکست خواهند کرد.