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۱۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۳۷

در سالروز عملیات والفجر 8 مطرح شد؛

درس‌های دفاع مقدس راهنمای ایران برای غلبه بر جنگ شناختی است

درس‌های دفاع مقدس راهنمای ایران برای غلبه بر جنگ شناختی است

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بیانیه‌ای با گرامیداشت سالروز عملیات غرور انگیز والفجر ۸، درس‌های دفاع مقدس را راهنمای ملت ایران برای غلبه بر جنگ شناختی دشمن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بیانیه‌ای با گرامیداشت ۲۰ بهمن ماه سالروز عملیات غرور انگیز والفجر ۸، درس‌های دفاع مقدس را راهنمای ملت ایران برای غلبه بر جنگ شناختی و ترکیبی امروز دشمن دانست.

مشروح متن این‌بیانیه به ترتیب زیر است:

حوادث و رخدادهای هشت سال دفاع مقدس با درس‌ها و آموزه‌های عبرت آموز خود می‌تواند برای همیشه تاریخ راهنمای مردم ایران عزیز اسلامی در روند حرکت تکاملی انقلاب و مواجهه با پدیده‌های «تهدید محور» فراروی کشور بویژه در عرصه جنگ ترکیبی و شناختی امروز قرار گیرد.

جنگ تحمیلی یک تهدید تمام عیار و جدی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و انقلاب اسلامی بود که بر خلاف رویاهای شیطانی دشمنان ملت ایران، فرصتی معجزگون برای بالندگی حوزه دفاعی و پیش‌روندگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سمت قله‌های بازدارندگی رقم زد.

کارنامه دفاع مقدس، نمایشگاهی از خلاقیت و ابتکار فرماندهان و رزمندگان اسلام بود که راهبردها و الگوهای متنوع نبرد موفق و پیروزمند خود را در انطباق با مقتضیات و الزامات صحنه دفاع و مقالبه با جبهه دشمن طراحی و برنامه‌ریزی و اجرا کرد؛ عملیات والفجر ۸ در تاریخ بیستم بهمن ۱۳۶۴ در منطقه جنوبی عراق به منظور تصرف شبه جزیره فاو و کسب یک برتری سیاسی به‌طور مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و با رمز " یا فاطمه الزهرا (س) " اجرا شد و در تاریخ بیست و نهم فروردین ۱۳۶۵ با تصرف شبه جزیره فاو پایان پذیرفت و دستاوردها و تأثیرات بزرگی در ادامه موفقیت‌های رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی به دنبال داشت.

اصل غافلگیری و حفاظت گفتار، مهمترین عوامل پیروزی در عملیات والفجر ۸ به شمار می‌رود. موفقیت‌ها و دستاوردهای عملیات والفجر ۸ منجر به بروز تحولاتی در صحنه سیاسی جنگ شد که ورق جنگ به سود ایران برگردانده شد و شورای امنیت سازمان ملل سرانجام اسفند ماه سال ۱۳۶۴ پیش‌نویس توافقنامه‌ای با بندهای مورد نظر ایران تهیه کرد که با مخالفت آمریکا و فرانسه مواجه شد و در نهایت این عملیات کمک بزرگی برای تحقق خواسته‌های ایران در توافقنامه کرد.

مقاومت و ایستادگی تمام عیار و عاشورایی ملت ایران در جنگ تحمیلی با استکبار جهانی را الگوی مقاومت امروز امت اسلامی برابر توطئه‌های پیچیده نظام سلطه و استکبار علیه عزت و اقتدار مسلمین دانسته و تاکید می‌کند: بی تردید دفاع مقدس ملت سلحشور و بصیر ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف و بویژه در صحنه جنگ‌های شناختی و ترکیبی نظام سلطه و استکبار و پیاده نظام‌های داخلی و پیرامونی آن به گونه‌ای نفس گیر ادامه دارد و ملت ایران با تمسک به فرهنگ عاشورا و ولایت علوی تحت رهبری‌های حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و برافراشتن پرچم جهاد تبیین در این جدال تعیین کننده نیز درس‌های فراموش نشدنی به آنان داده و ترفندها و توطئه‌های جبهه دشمن در مقطع تاریخی حساس امروز را با هوشمندی و بصیرت خود خنثی و محکوم به شکست خواهند کرد.

کد مطلب 5703809

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