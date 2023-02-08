روزگار سختی در انتظار قاچاقچیان کالا و مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، ظهر چهارشنبه در مراسم الحاق ۷۰ شناور تندرو به مرزبانی فراجا، اظهار کرد: از ۷ فرمان رهبری در حکم بنده، تأمین امنیت و آرامش مردم یکی از مهمترین بندهاست. آن چیزی که در این مراسم مورد توجه قرار گرفته نیز تأمین امنیت دریا و دریانوردی است و بخش مهمی از این مسئولیت بر عهده مرزبانی فراجا است که باید به آن توجه شود.
وی افزود: امنیت دریا و دریانوردی شئون مختلف از جمله مبارزه با زشتیها و پلشتیها تا و مبارزه با قاچاق، امداد و نجات و حضور در دریای ایران دارد. این مهم زمانی حاصل میشود که در دریا حضوری فعال داشته باشیم.
فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: زمانی میتوان در دریا حضوری فعال داشت که تجهیزات به روز و متناسب به مأموریت نیز در اختیار نیروهای مرزبانی قرار دهیم که خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی در این زمینه رخ داده است.
وی عنوان کرد: ما در فراجا اعتقاد به استفاده از تولیدات ملی داریم چراکه به دانش و توان متخصصان داخلی اعتماد داریم و خوشبختانه با کار بسیار خوب صنایع دریایی و استفاده از سامانههای نوین و حتی بینظیر پاسخ خوبی به اعتقاد و اعتماد ما داده شد.
رادان بیان کرد: امروز به انتخاب و اعتماد خود یعنی کالا و متخصصان ایرانی مفتخر هستیم و شک نداریم انتخاب و اعتمادمان درست بوده است. برخی تجهیزات امروز در این سه کلاس ایجاد شده که بینظیر است، که کار بزرگی بود و هزینههای تحمیلی را کاهش میدهد.
وی با اشاره به اهمیت هرمزگان در حوزه امنیت دریایی، اظهار کرد: استان هرمزگان یکی از استانهایی است که قابلیت دریایی آن خود را به رخ میکشد. این استان هزار و ۱۰۰ کیلومتر مرز دریایی دارد و علاوه بر اینکه وسعت زیاد مرزی دریایی را به خود اختصاص میدهد، میزان زیادی مأموریت دریایی نیز دیکته میکند به همین جهت نیاز است به هرمزگان و بخش دریابانی هرمزگان توجه شود تا بتوان اقتدار دریایی را به رخ همسایهها و حریفی که با ما قصد مقابله دارد نشان داد. باید پیام ایران که همان صلح و دوستی است همراه با اقتدار نیروهای مسلح مخابره شود.
رادان در پایان با تأکید بر اینکه امروز روز بسیار خوب و بزرگی است، خاطرنشان کرد: کار و رسالت ما در دریای هرمزگان ویژهتر خواهد شد و با الحاق این شناورها به قاچاقچیان کالا و مواد مخدر پیام میدهیم که از امروز روزگار سختتری در برابر مأموریتهای فراجا خواهند داشت و دریابانی ثابت خواهد کرد خروجی کارشان تأمین امنیت است.
نظر شما