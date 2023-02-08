به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرض علیان‌زادگان ادامه داد: این ۲۱۶ خانه بهداشت در مجموع در زیربنایی به مساحت بیش از ۲۶ هزار متر مربع احداث شده است.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان امام از سال ۱۳۷۵ اقدام به احداث خانه‌های بهداشت در مناطق حاشیه‌نشین و کمتر توسعه‌یافته استان‌های مختلف کشور کرده است.

به گفته مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد، استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه، کرمان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین سهم را از خانه‌های بهداشت احداث شده توسط این بنیاد دارند.

علیان‌زادگان تصریح کرد: در حاشیه شهر تهران و مناطق محروم استان نیز ۱۱ خانه بهداشت ساخته شده است.

وی یادآور شد: بنیاد ۱۵ خرداد با هدف ارتقای سطح بهداشتی، برقراری عدالت اجتماعی و ارائه هر چه بهتر خدمات درمانی اقدام به ساخت خانه‌های بهداشت در مناطق محروم استان‌های کشور کرده است.

مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد از تمرکز جدی این بنیاد بر موضوع جمعیت نیز خبر داد و گفت: در همین راستا کارویژه‌هایی در حوزه جوانی جمعیت عملیاتی شده است. از جمله، در پویش ملی «ایران جوان» در قالب تفاهم‌نامه‌ای که با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها داشتیم با ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه خرید کالا برای پدر، کارت هدیه به مادر و افتتاح حساب سپرده به ازای هر فرزند به زوج‌های دانشگاهی دارای سه فرزند و بالاتر به سهم خود از آنها حمایت می‌کنیم. زوج‌های واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سایت Iranejavan.nahad.ir در این پویش ثبت‌نام کنند.

علیان‌زادگان افزود: در پویش ملی «لبخند مادری» نیز که در ماه‌های گذشته به طور رسمی در سراسر کشور آغاز شد به زوج‌هایی که در سال ۱۴۰۱ فرزند سوم‌شان به دنیا آمده است، یک بسته لبخند مادری شامل ۴۰ قلم لوازم مورد نیاز نوزاد از تولد تا یک‌سالگی به ارزش حدوداً ۵ میلیون تومان را اهدا می‌کنیم. این طرح با ۵ هزار بسته آغاز شده است و هر سال افزایش خواهد یافت.

گفتنی است، علاقه‌مندان و نیکوکاران برای مشارکت در پویش ملی «لبخند مادری» می‌توانند کد #۴۲*۷۸۰* را شماره‌گیری کنند.