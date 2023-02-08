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۱۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۷:۲۴

روزنامه نگار آمریکایی فاش کرد؛

بایدن دستور انفجار خطوط گازی نورد استریم را داد

بایدن دستور انفجار خطوط گازی نورد استریم را داد

یک روزنامه آمریکایی فاش کرد که دولت این کشور در طراحی اقدام خرابکارانه ای که منجر به انفجار خطوط لوله گازی روسیه به اروپا شد، دست داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک روزنامه نگار آمریکایی فاش کرد که دولت واشنگتن در انفجارهای خطوط گازی نورد استریم روسیه نقش مستقیم داشته است.

خبرگزاری روسیه اسپوتنیک امروز چهارشنبه به نقل از «سیمور هرش» روزنامه‌نگار برنده جایزه پولیتزر اعلام کرد که چگونه ایالات متحده و نروژ برای منفجر کردن خطوط لوله نورد استریم در یک گزارش تکان دهنده تبانی کردند.

این روزنامه نگار تحقیقی در اظهاراتی فاش کرد که «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا بعد از بیش از ۹ ماه بحث و بررسی بسیار محرمانه در شورای امنیت ملی این کشور، دستور خرابکاری در خطوط لوله نورد استریم یک و دو روسیه را صادر کرد.

در افشاگری این روزنامه نگار آمده است که غواصان آمریکایی در تابستان سال ۲۰۲۲ و تحت پوشش رزمایش‌های ناتو مواد منفجره را در خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲ کار گذاشته‌اند. سپس این مواد منفجره توسط نروژی‌ها در عملیات خرابکاری عمدی منفجر شدند.

در این گزارش آمده است که «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا در آماده‌سازی طرح اقدام خرابکارانه در خطوط لوله نورد استریم روسیه مشارکت داشته است.

خطوط لوله زیر آبی نورد استریم ۱ و ۲ که برای انتقال سالانه ۱۱۰ میلیارد متر مکعب گاز روسیه به اروپا ساخته شده بودند، در ماه سپتامبر در حادثه ای مشکوک دچار انفجار شدند و روسیه در همان ابتدا آن را عملیاتی تروریستی ساخته دست غرب اعلام کرد.

کد مطلب 5704375

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      0 1
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      خاک برسرتون ای دولتهای ترسو وبی اختیار وبی اقتدارِ اروپایی،،که راحت آمریکا لوله ی گازرسانی به شما را نابودمیکندوهیچیک ازشماها جرئت اعتراض ندارید وخفه خون گرفتید،حالا ما ایرانبان میفهمبم با کی طرفیم؟ فهمبدیم که اروپا ازخوداختبارنداردواین خیلی تاسّف دارد.
    • فری IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      صد درصد حضور داشته بنا به شواهد و مدارک و گواه شاهدین ماجرا

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