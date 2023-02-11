به گزارش خبرنگار مهر، عباس کدخدایی صبح شنبه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شهر خورموج ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: مردم دشتی همچون دیگر شهرها پای دستاوردهای انقلاب هستند و گوش به فرمان رهبر هستند.
وی افزود: شعار اصلی انقلاب شعار استقلال و آزادی بود و این یک شعار ساده نبود ولی در زمان شاه آزادی و استقلال نداشتیم.
کدخدایی ادامه داد: شاه در مقابل استکبار مطیع بود و منابع مردم توسط آمریکا و انگلیس به غارت میرفت و اگر مقاومت شما مردم نبود استقلال و آزادی به دست نمیآمد.
وی تصریح کرد: زمانی که شما نمیتوانستید کوچکترین انتقادی داشته باشید و پیگیری امورات خود باشید و استقلال و آزادی داشته باشید.
کدخدایی با بیان اینکه شاه راهی که آمریکا برای آنها ترسیم کرده بود میرفت، گفت: پیام اصلی امام (ره) این بود که آزادی واقعی به مردم عطا شود و مردم استقلال واقعی داشته باشند.
مردم در خط اول مبارزه با استکبار هستند
وی خاطر نشان کرد: شما مردم خط اول مبارزه با استکبار هستید و آنها از شما میترسند و امروز نیروهای مسلح در پاسداری مرزها ی جمهوری اسلامی ایران با رشادت حضور دارند و کوچکترین حرکتی را رصد میکنند.
کدخدایی با اشاره به اینکه دشمنان دیگر نمیتوانند چیزی به مردم تحمیل کنند، یادآور شد: در هشت سال دفاع مقدس همه دنیا علیه ایران بود ولی کشورهای حوزه خلیج فارس این موضوع را انکار میکردند ولی وقتی صدا به آنها حمله کرد خودشان گفتند چه کمکهایی به صدام میکردند.
وی ادامه داد: شما مردم با دست خالی با تبعیت از دستورات امام (ره) جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتید و شهدا گرانقدری را تقدیم نظام کردید.
کدخدایی با اشاره به پیشرفتهای ایران در عرصههای مختلف گفت: ما تصمیمات خودمان را بدون کشوری غربی و استکبار میگیریم.
پیشرفتهای چشمگیری داریم
وی افزود: علی رغم همه مشکلات و تحریمها پیشرفتهای چشمگیری در همه عرصهها داشتیم و به کوری چشم دشمنان مردم ما همیشه موفق خواهند بود.
کدخدایی یادآور شد: انقلاب اسلامی در مرزهای ایران محدود نخواهد بود و پیام انقلاب اسلامی پیام انسان ساز است که در منطقه و جهان منتشر شده است.
وی گفت: دشمن تلاش دارد از پیشرفتهای جوانان ایران جلوگیری کند و در اغتشاشات اخیر آنها به دنبال جلوگیری از همین پیشرفتها شما بودند.
کدخدایی با بیان اینکه در طول ۴۴ سال گذشته نشان دادید حرکت شما رو به جلو است، تصریح کرد: دشمن هیچ گاه دست از دشمنی خود بر نمیدارد که میطلبد همواره هوشیار باشیم و تا زمانی که شما در صحنه هستید آنها هیچ غلطی نمیکنند.
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