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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۱۰

رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان:

تردد در جاده های زنجان با زنجیر چرخ امکان پذیر است

تردد در جاده های زنجان با زنجیر چرخ امکان پذیر است

زنجان- رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: به علت بارش برف تردد در جاده های استان زنجان تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر است.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جاده‌های استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: به علت بارش برف تردد در تمام جاده‌های استان تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی ابراز داشت: راه‌های ارتباطی استان باز است و مشکلی برای تردد وجود ندارد.

رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: به دلیل بارش برف و کولاک موضعی رانندگان آستانه دید خود را تقویت کنند.‌

محمدی تاکید کرد: بارش برف همراه با کولاک موضعی در راه‌های ارتباطی استان بویژه محور زنجان _ دندی _ تخت سلیمان، زنجان _ طارم، زنجان _ تهم _ چورزق، زنجان _ بیجار، سلطانیه _ خدابنده، نیک پی _ ماهنشان و مناطق کوهستانی استان وجود دارد.

وی افزود: به رانندگان توصیه می‌شود در صورت ضرورت سفر حتماً زنجیر چرخ و وسایل ایمنی زمستانی به همراه داشته باشند.

کد مطلب 5707170

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