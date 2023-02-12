تردد در جاده های زنجان با زنجیر چرخ امکان پذیر است

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جادههای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: به علت بارش برف تردد در تمام جادههای استان تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.
وی ابراز داشت: راههای ارتباطی استان باز است و مشکلی برای تردد وجود ندارد.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: به دلیل بارش برف و کولاک موضعی رانندگان آستانه دید خود را تقویت کنند.
محمدی تاکید کرد: بارش برف همراه با کولاک موضعی در راههای ارتباطی استان بویژه محور زنجان _ دندی _ تخت سلیمان، زنجان _ طارم، زنجان _ تهم _ چورزق، زنجان _ بیجار، سلطانیه _ خدابنده، نیک پی _ ماهنشان و مناطق کوهستانی استان وجود دارد.
وی افزود: به رانندگان توصیه میشود در صورت ضرورت سفر حتماً زنجیر چرخ و وسایل ایمنی زمستانی به همراه داشته باشند.
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