ثبت نام ۱۰۹ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی اظهار کرد: در زمان‌های گذشته سرمایه گذاران برای دریافت مجوز باید به سازمان‌ها و ادارات مختلف مراجعه می‌کردند اما اکنون اینگونه نیست و تلاش شده در قالب شرایط و روند کار تسهیل شود.

وی با بیان اینکه ۴۳۹ واحد تولیدی در گیلان فعال شده است، افزود: در همین راستا ۱۷۲ واحد غیرفعال و راکد نیز احیا شده است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه ۱۰۹ هزار نفر در استان گیلان طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، ادامه داد: از این تعداد ۲۲ هزار و ۵۵۳ نفر در حوزه شهری واجد شرایط هستند.

عباسی با بیان اینکه تاکنون ۶ هزار و ۷۷۶ نفر مبلغ آورده ۴۰ میلیون تومانی اولیه را پرداخت کرده‌اند، خاطر نشان کرد: بستر ساخت ۲۷ هزار و ۷۴۴ واحد نهضت ملی مسکن در استان فراهم شده که تاکنون ۱۲ هزار و ۲۷۵ واحد در دستور ساخت است.

وی درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور و سهم ۳۰ هزار واحدی گیلان نیز گفت: حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد در تعهدات بنیاد مسکن است که پنج هزار و ۷۰۰ مورد با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

همزمان با دهه فجر ۲ هزار و ۷۲ واحد مسکن تحویل داده شد

عباسی اضافه کرد: ۲ هزار و ۷۲ واحد مسکن همزمان با دهه فجر تحویل و در همین زمان ۴۰۰ واحد مسکن مددجویی نیز بهره برداری شد.

استاندار گیلان با اشاره به افتتاح یک‌هزار و ۱۰۹ پروژه عمرانی و توسعه‌ای در بخش‌های مختلف اعم از تولیدات کشاورزی، صنعتی، بوم‌گردی و گردشگری در دهه فجر امسال در استان خاطر نشان کرد: این تعداد پروژه با اعتبار افزون بر چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسید ضمن اینکه در هفته دولت امسال نیز پروژه‌های مختلف با سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بهره برداری شد.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم به دنبال کلنگ زنی بدون نتیجه نیست، گفت: تلاش دولت بر این است تا سرمایه‌های مردم که در مناطق مختلف راکد بوده را فعال کرده و بهره‌وری را افزایش دهد.

عباسی اضافه کرد: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در گیلان به ویژه در عمران و آبادانی روستاها تا سال ۵۷ تنها ۳۴۳ کیلومتر راه روستایی در استان وجود داشت که آن هم خاکی بود اما تاکنون ۹ هزار و ۲۹۱ کیلومتر از راه‌های روستایی استان آسفالت شده و بقیه نیز در دست اقدام است.

استاندار گیلان با بیان اینکه کمتر از ۲۰ درصد روستاها در قبل انقلاب از نعمت برق رسانی برخوردار بودند، افزود: اکنون بیش از ۹۹ درصد از این نعمت برخوردار هستند.

رتبه چهارم گیلان در بخش سرمایه گذاری خارجی

عباسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بخش سرمایه‌گذاری خارجی و برخورداری رتبه چهارم در این بخش توسط گیلان گفت: با تعاملی که ایجاد کردیم توانستیم در بخش‌های تولید، اقتصاد و تجارت تحول ایجاد کنیم ضمن اینکه میز ایران و روسیه را برای گسترش همکاری‌های دوجانبه نیز تشکیل داده‌ایم.

وی راه‌آهن رشت و کاسپین را از جمله مزیت‌ها در این بخش عنوان و اظهار کرد: شلوغ بودن ورودی و خروجی آستارا به دلیل ازدحام صادرات کالاست ضمن اینکه در فرودگاه سردار جنگل رشت نیز هواپیمای باری برای بارگیری کالا مستقر است، همه این موارد از مزیت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود.

استاندار گیلان با بیان اینکه شهر رشت نامزد ثبت جهانی در حوزه صنایع دستی شده، اظهار کرد: صنایع دستی ما منحصر به فرد است از طرفی روستای چادر شب بافی استان گیلان "قاسم آباد" نیز ثبت جهانی شده است.

عباسی با اشاره به اینکه برای رفع منشأ آلودگی‌های رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و تالاب بین‌المللی انزلی کارهایی انجام شده است، اظهار کرد: زندان لاکان رشت اولین منشأ آلودگی این ۲ رودخانه بود که تصفیه خانه فاضلاب زندان لاکان راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه مشکل فاضلاب بیمارستانی نیز ۷۰ تا ۸۰ درصد مرتفع شده است، اظهار کرد: در ارتباط با رسوباتی که از رودخانه‌ها به سمت تالاب‌ها سرازیر می‌شود نیز طرح‌هایی از طریق آبخیزداری اجرا می‌شود.

استاندار گیلان در ادامه با بیان اینکه اقتصاد کشاورزی، محور اقتصاد استان است، اضافه کرد: حوزه کشاورزی برای ما بسیار مهم است بخش زیادی از مردم استان در این بخش فعالیت دارند.

وی با تشریح اقدامات سال گذشته برای تأمین آب کشاورزی با تشکیل قرارگاه مدیریت جهادی آب اظهار کرد: برای سال زراعی آینده نیز باید تدابیر لازم اتخاذ شود تا مشکلی در تأمین آب کشاورزی ایجاد نشود ضمن اینکه حدود ۹ هزار هکتار آبندان در گیلان نیز باید به موقع لایروبی شود.