هنوز هیچکس به دلیل قصور در بارش برف استعفا نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید در حاشیه یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پشتیبانی برف‌روبی بر عهده شهرداران مناطق است، اظهار کرد: قراردادهای اصلی برف روبی از سوی سازمان پسماند منعقد می‌شود و شهرداری‌های مناطق باید تحت نظارت و پیگیری معاونت خدمات شهری وظایف خود را انجام دهند.

وی افزود: شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه وظیفه دارند از پتانسیل خود و ظرفیت دیگر سازمان‌ها و شرکت‌ها برای مدیریت شرایط استفاده کنند.

جاوید با بیان اینکه ما در این ساعت در روزهای عادی نیز ترافیک سنگین داریم، گفت: در روزهای بارش باران نیز مقداری افزایش را شاهد هستیم و در زمان بارش برف نیز بر مقدار آن افزوده خواهد شد.

معاون هماهنگی امور مناطق با بیان اینکه ۸ منطقه در روز پنج شنبه بیشتر در معرض برف بودند، یادآور شد: در منطقه ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۲۱ و ۲۲ در برف پنج‌شنبه که از صبح تا شب ادامه داشت، مناطق ۳، ۴، ۵، ۶ و ۲۱ و ۲۲ عملکرد نسبتاً خوبی داشتند اما در منطقه ۲ و در بزرگراه یادگار امام بیشترین چالش ایجاد شد که شیب شمالی- جنوبی آن مانع حضور به موقع شد با اینکه شن و نمک پاشی پیش از آن انجام شده بود اما کاهش دما باعث شد خلل ایجاد شود.

وی افزود: در بام تهران و بالای کوه فراز و سعادت آباد از جمله ۲۴ متری سعادت آباد نیز مشکل داشتیم اما در منطقه یک مشکل چندانی نداشتیم هرچند در بخش‌هایی از زعفرانیه، درکه و دربند به دلیل شیب و یخ زدگی فوری، مشکل ایجاد شد.

جاوید با بیان اینکه روز جمعه و شنبه جلسات هماهنگی برگزار شد، اظهار کرد: با مجموعه عوامل مرتبط با برف روبی با محوریت معاونت خدمات شهری هماهنگی صورت گرفت و امیدواریم در برف سنگین امروز اثربخشی بیشتری را شاهد باشیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در متن کار هستیم و در بحث اجرایی با استعفا جای فرد خالی می‌ماند و باید اجازه دهیم کار به پایان برسد و پس از آن روند برف روبی امسال را ارزیابی خواهیم کرد، پس از پایش مواردی که همکاران قصور داشتند احصا خواهد شد تا با کسانی که تقصیر داشتند برخورد شود. باید صبر کرد فرآیند به پایان برسد و سازمان بازرسی پایش انجام دهد.

جاوید با تاکید بر اینکه امروز معاون خدمات شهری شهرداری از ایجاد زحمت برای شهروندان عذرخواهی کرد، گفت: بنده نیز از شهروندانی که از زحمت ناشی از ترافیک و یخ زدگی دچار چالش شدند و دیرتر به مقاصد خود رسیدند عذرخواهی می‌کنم.

معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه این‌گونه نبوده که افراد در محل کار حاضر نبودند یا تقصیر عمدی باشد، تصریح کرد: نیروها ۴۸ ساعت آماده باش بودند و شاید یکی از دلایل مشکلات ایجاد شده، آماده باش زودهنگام از چهارشنبه بود و نیروها در روز پنج شنبه خسته بودند؛ شاید بهتر بود آماده باش چهارشنبه نسبی و پنج شنبه کامل بود اما آماده باش زودتر از موعد انجام شد.

جاوید تاکید کرد: وقتی شن پاشی می‌شود با تردد خودروها، شن توزیع شده از متن فاصله می‌گیرد و به حاشیه می‌رود و به همین دلیل در پیک ترافیک و اوج نیاز، اثربخشی نداشت و در ترافیک مؤثر نبود.