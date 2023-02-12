راه اندازی رصدخانه برای بهبود وضعیت آمار محصولات کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال ربانی زاده، رئیس قرارگاه رصدخانه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با شبکه رادیویی اقتصاد درباره فعالیت رصدخانه گفت: رصدخانه که در دولت سیزدهم شکل گرفته، موضوع رصد و پایش زنجیره‌های ارزش کالاهای اساسی کشاورزی را دنبال می‌کند از لحظه تأمین یا نهال و بذر تا مصرف کننده. در وزارتخانه تقریباً ۵ زنجیره داریم، زنجیره دام طیور، زنجیره زراعت، زنجیره شیلات و دو تا زنجیره دیگری هم است که این‌ها را از تأمین تا مصرف رصدخانه وظیفه دارد که محصولات آن را از نقطه شروع تا مصرف کنترل و رصد و برنامه ریزی کند. این از اهداف رصدخانه کشاورزی ایران است.

وی افزود: این یک مجموعه جدیدی است که اطلاعات را از جاهای مختلف می‌گیرد و به صورت داشبورد در اختیار مجموعه‌های تخصصی و معاونت‌های مربوطه قرار می‌دهد تا آن‌ها بتوانند برنامه ریزی کنند و یک جوری تنظیم گری و برنامه ریزی در تولیدشان انجام شود. ما نه نقش اجرایی نداریم یکسری نرم افزارهایی باید تولید و آماده کنیم. در این حوزه بیشتر نقش اجرایی را تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی دارند. وزارتخانه نقش برنامه ریزی و سیاستگذاری را دارد.

رئیس قرارگاه رصدخانه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: رصدخانه به لحاظ سخت افزاری از سال ۱۴۰۰ کلید خورد، ولی فعالیت‌های فنی آن از ۱۴۰۱ و اواخر ۱۴۰۰ شروع شده است.

ربانی زاده در حوزه‌های دام و طیور و زراعت و شیلات و باغداری و این که دلالان کجای این رصد قرار دارند، گفت: کسانی که در سامانه‌های ما کار عرضه و خرید انجام می‌دهند این‌ها باید شناسه یکتا داشته باشند و هویت آن‌ها مشخص شود. یکی از اهدافی که ما دنبال می‌کنیم حذف این واسطه‌های زائد است. در حال حاضر سامانه‌ای جدید با مشارکت بخش خصوصی برای رصد و کاشت و داشت و برداشت محصولات گلخانه‌ای آماده شده است، این از زمان کاشت تا مصرف و حتی صادرات موضوعات محصولات گلخانه‌ای را دنبال می‌کند. برای باغات هم یک چنین طرحی داریم که این هم بعد از تکمیل شدن سامانه دنبال خواهیم کرد.