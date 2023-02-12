تظاهرات میلیونی مردم فرانسه علیه دولت ماکرون+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد بیش از ۹۶۰ هزار نفر از مردم این کشور روز شنبه در شهرهای پاریس، نیس، مارسی، تولوز، نانت و دیگر شهرها به خیابانها آمدند و علیه امانوئل ماکرون، رئیسجمهور این کشور شعار سر دادند.
اعتراضات نزدیک به یک میلیونی فرانسویها در روز شنبه، چهارمین دور اعتراضهای گسترده مردم این کشور علیه برنامههای مکرون برای «اصلاح نظام بازنشستگی فرانسه» بود. بنا بر گزارشها و تصاویر منتشرشده در اعتراضات روز شنبه نیروهای پلیس با معترضان درگیر شدند و برای متفرقکردن آنها از گاز اشکآور استفاده کردند.
در ۱۰ ژانویه، «الیزابت بورن» نخست وزیر فرانسه از پیش نویس اصلاحات بحث برانگیزی بازنشستگی رونمایی کرد که دولت پاریس قصد دارد در سال ۲۰۲۳ آن را تصویب کند. بر اساس این پیش نویس، مقامات فرانسوی از سپتامبر امسال به تدریج سن بازنشستگی را در این کشور سه ماه در سال افزایش خواهند داد. بدین ترتیب تا سال ۲۰۳۰، سن بازنشستگی در فرانسه به ۶۴ سال خواهد رسید.
از زمان اعلام این تصمیم دولت فرانسه، تاکنون چهار دور اعتصاب و تظاهرات سراسری در فرانسه در اعتراض به اصلاحات برگزار شده است.
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