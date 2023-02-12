۱۰۸ کیلومتر فیبرنوری در استان گیلان احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرزاد توکلی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۸ کیلومتر فیبرنوری در استان گیلان اجرا شده است، گفت: ۴۰۰ کیلومتر فیبر نوری دیگر نیز تا پایان سال ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد که بدین ترتیب ۳۰۰ هزار خانوار تحت پوشش قرار می گیرند.

وی گفت: یکی از راهبردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال حاضر توسعه ارتباطات مبتنی بر فیبرنوری است که برای تحقق این امر در استان گیلان با همکاری یکی از شرکتهای دارنده پروانه FTTX طرح احداث فیبرنوری منازل و کسب و کارها در شهر رشت آغاز شد.

توکلی افزود: پروژه FTTX در رشت با همکاری یک شرکت دارنده پروانه FCP و با همکاری شهرداری رشت و استانداری گیلان در سطح ۱۰۸ کیلومتر اجرا شده و ۴۰۰ کیلومتر فیبر نوری دیگر نیز تا پایان سال ۱۴۰۳ برای استان گیلان در دستور کار قرار گرفته که پس از اجرا در مجموع ۳۰۰ هزار خانوار تحت پوشش قرار می گیرند.

وی با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۴۰۰۰ پورت منصوبه در سطح شهر رشت ایجاد شده که تا پایان سال جاری این امکان برای ۲۰ هزار خانوار فراهم می شود، اظهار کرد: توسعه کافوی نوری برای ارایه خدمات تلفن ثابت، VDSL و FTTH در برنامه های این شرکت است و با برنامه ریزی در تلاش هستیم تا این پروژه در کوتاهترین زمان محقق شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان با اشاره به حفظ رتبه هشتم این استان در شاخص های توسعه یافتگی فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از ۹۸ درصد روستاهای استان دارای ارتباط صوت و مکالمه تلفن همراه بوده و در مجموع بیش از ۹۴ درصد از ۲۰۶۰ روستای بالای بیست خانوار استان گیلان تحت پوشش شبکه ملی اطلاعات قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تلاش مجموعه ارتباطات در این استان، برقراری پوشش اینترنت پرسرعت برای ۱۲۳ روستای بالای بیست خانوار باقیمانده با ارتقاء تکنولوژی ۱۶ سایت ارتباطی برای پوشش ۱۸ روستا و همچنین نصب و راه اندازی ۶۵ سایت جدید شامل (نصب ریپیتر و افزایش ارتفاع) برای پوشش ۱۰۵ روستا در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.