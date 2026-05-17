افتتاح ۱۳ پروژه ارتباطی در گیلان همزمان با هفته ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر،فرزاد توکلی عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با هفته ارتباطات، ۱۳ پروژه ارتباطی شامل توسعه فیبرنوری و تقویت ارتباطات روستایی با اعتبار ۸۸ میلیارد تومان در شهرهای مختلف گیلان افتتاح می‌شود.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل اجرای فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها در شلمان، لولمان و تولم‌شهر، ایجاد سایت‌های جدید ارتباطی در رودسر، فومن، آستانه‌اشرفیه، رودبار و رشت و توسعه ارتباطات روستایی در چند روستا از جمله کلتاسر، مشه‌که، لوسرا و سالکده است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با اشاره به بهره‌مندی ۸۰ درصد شهرهای گیلان از فیبرنوری گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، تمامی شهرهای استان به شبکه فیبر نوری متصل خواهند شد. او توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را زمینه‌ساز رشد اقتصاد دیجیتال و استفاده بهتر از ظرفیت انسانی استان دانست.