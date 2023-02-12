فعالیت سامانه بارشی تا روز چهارشنبه در خوزستان ادامه دارد

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق نقشه‌های هواشناسی فعالیت سامانه بارشی تا روز چهارشنبه ادامه دارد که سبب رگبار و رعد و برق در نیمه شمال و شرق خوزستان، وزش بادهای متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان و بارش برف در ارتفاعات استان و احتمال ریزش تگرگ خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بیشترین حجم بارش‌ها در نیمه شمالی و شرقی است.

وی با اشاره به اینکه شمال خلیج فارس تا اواخر هفته مواج پیش بینی می‌شود، عنوان کرد: از امروز وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی خوزستان متوسط تا شدید خواهد بود.

سبزه زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته بهبهان با ۲۲ و دزپارت با ۳.۶ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در استان گزارش شده‌اند؛ همچنین در شبانه‌روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۰.۸ و حداقل به ۱۰.۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.