محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده تداوم استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۹، ۵۰ درجه و بالاتر تا روز سهشنبه در اغلب نقاط استان بهجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی است.
وی افزود: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش دو تا سه درجهای دما مورد انتظار است. همچنین طی امروز ابرناکی در ارتفاعات شمالی و شرقی پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا اواخر هفته بهویژه روز سهشنبه و چهارشنبه سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی همچنین شمال غربی بهصورت متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود. با توجه به میزان وزش باد احتمال برخاستن گرد و خاک موقتی در ساعات بعدازظهر وجود دارد. در این ایام شمال خلیجفارس مواج است.
سبزهزاری گفت: در شبانهروز گذشته شوش با دمای ۵۱ درجه و گتوند با دمای ۲۷ درجه سانتیگراد بهترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی در پایان افزود: اهواز در شبانهروز گذشته به بیشینه دمای ۴۹.۸ و کمینه دمای ۳۳.۷ درجه سانتیگراد رسید.
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