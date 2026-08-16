محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده تداوم استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۹، ۵۰ درجه و بالاتر تا روز سه‌شنبه در اغلب نقاط استان به‌جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی است.

وی افزود: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش دو تا سه درجه‌ای دما مورد انتظار است. همچنین طی امروز ابرناکی در ارتفاعات شمالی و شرقی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا اواخر هفته به‌ویژه روز سه‌شنبه و چهارشنبه سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی همچنین شمال غربی به‌صورت متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود. با توجه به میزان وزش باد احتمال برخاستن گرد و خاک موقتی در ساعات بعدازظهر وجود دارد. در این ایام شمال خلیج‌فارس مواج است.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای ۵۱ درجه و گتوند با دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد به‌ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی در پایان افزود: اهواز در شبانه‌روز گذشته به بیشینه دمای ۴۹.۸ و کمینه دمای ۳۳.۷ درجه سانتی‌گراد رسید.