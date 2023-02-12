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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۵۱

استاندار ایلام:

۲۶۰ میلیارد ریال برای ایجاد اِلمان زمین فوتبال چوار اختصاص یافت

۲۶۰ میلیارد ریال برای ایجاد اِلمان زمین فوتبال چوار اختصاص یافت

ایلام-استاندار ایلام گفت: ۲۶۰ میلیارد ریال برای ایجاد المان زمین فوتبال چوار اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا ظهر روز یکشنبه در آیین گرامیداشت شهدای زمین فوتبال چوار، ضمن یاد و خاطره سه هزار شهید استان ایلام، ۲۰۰ شهید چوار و ۱۵ شهید زمین فوتبال چوار، اظهار کرد: جایگاه شهدا بسیار متعالی است، بالاتر از هر خوبی یک خوبی است و بالاترین خوبی نزد شهدا است.

وی با اشاره راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه در ایلام و سایر استان‌های کشور، افزود: مردم شهر ایلام، سایر شهرستان‌ها، استان‌ها و شهرهای کشور بار دیگر سنگ تمام گذاشتند و حضور پرشوری در راهپیمایی داشتند.

استاندار ایلام ادامه داد: شهدا از مصادیق بارز سلحشوری و مقاومت و دین مداری مردم ایلام است و این مردم هشت سال در برابر دشمن بعثی مقاوم کردند و استان را خالی نکردند و جانانه و شجاعانه ایستادگی کردند.

بهرام نیا با اشاره به وقوع انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام (ره) و جوانان کشور، بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران معجزه قرن بود چراکه تنها انقلاب اسلامی ایران، تنها انقلابی بود که در طول تاریخ وابسته با شرق و غرب نبود.

نماینده عالی دولت در استان ایلام ادامه داد: مردم در ۲۲ بهمن با حضور پرشکوه حجت را بر همه تمام کردند و بار دیگر ثابت کردند که پشتیبان ولایت فقیه هستند و پای آرمان‌های انقلاب و امام (ره) ایستاده‌اند و امیدهای جبهه استکبار را به یاس مبدل کردند.

بهرام نیا در ادامه با تاکید بر معرفی واقعه زمین فوتبال چوار به جهانیان، خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون در زمینه معرفی واقعه زمین فوتبال چوار در قالب فیلم و کتاب اقدامی انجام نشده که نیاز است هنرمندان و اهالی هنر به این عرصه ورود کنند.

وی با تاکید بر توجه ویژه به امورات فرهنگی به ویژه شهدای زمین فوتبال چوار، گفت: ۲۶۰ میلیارد ریال برای زمین فوتبال چوار و ایجاد المان برای یاد و خاطره شهدای زمین فوتبال چوار اختصاص یافته است که تاکنون ۶۰ میلیارد ریال آن هزینه شده است.

استاندار ایلام با اشاره به حضور اعضای رئیس و اعضای رئیسه فدراسیون فوتبال برای شرکت در یادواره شهدای زمین فوتبال چوار: گفت: حضور همه اعضای هیات رئیس ه برای نخستین برای در یک شهرستان نشانگر توجه فدراسیون فوتبال است که جای قدردانی دارد.

وی از رئیس و اعضای فدراسیون فوتبال خواست زمینه مشارکت بخش خصوصی برای توسعه فوتبال استان را فراهم آورد تا جوانان این سرزمین بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند

کد مطلب 5707550

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