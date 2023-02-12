۲۶۰ میلیارد ریال برای ایجاد اِلمان زمین فوتبال چوار اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا ظهر روز یکشنبه در آیین گرامیداشت شهدای زمین فوتبال چوار، ضمن یاد و خاطره سه هزار شهید استان ایلام، ۲۰۰ شهید چوار و ۱۵ شهید زمین فوتبال چوار، اظهار کرد: جایگاه شهدا بسیار متعالی است، بالاتر از هر خوبی یک خوبی است و بالاترین خوبی نزد شهدا است.

وی با اشاره راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه در ایلام و سایر استان‌های کشور، افزود: مردم شهر ایلام، سایر شهرستان‌ها، استان‌ها و شهرهای کشور بار دیگر سنگ تمام گذاشتند و حضور پرشوری در راهپیمایی داشتند.

استاندار ایلام ادامه داد: شهدا از مصادیق بارز سلحشوری و مقاومت و دین مداری مردم ایلام است و این مردم هشت سال در برابر دشمن بعثی مقاوم کردند و استان را خالی نکردند و جانانه و شجاعانه ایستادگی کردند.

بهرام نیا با اشاره به وقوع انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام (ره) و جوانان کشور، بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران معجزه قرن بود چراکه تنها انقلاب اسلامی ایران، تنها انقلابی بود که در طول تاریخ وابسته با شرق و غرب نبود.

نماینده عالی دولت در استان ایلام ادامه داد: مردم در ۲۲ بهمن با حضور پرشکوه حجت را بر همه تمام کردند و بار دیگر ثابت کردند که پشتیبان ولایت فقیه هستند و پای آرمان‌های انقلاب و امام (ره) ایستاده‌اند و امیدهای جبهه استکبار را به یاس مبدل کردند.

بهرام نیا در ادامه با تاکید بر معرفی واقعه زمین فوتبال چوار به جهانیان، خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون در زمینه معرفی واقعه زمین فوتبال چوار در قالب فیلم و کتاب اقدامی انجام نشده که نیاز است هنرمندان و اهالی هنر به این عرصه ورود کنند.

وی با تاکید بر توجه ویژه به امورات فرهنگی به ویژه شهدای زمین فوتبال چوار، گفت: ۲۶۰ میلیارد ریال برای زمین فوتبال چوار و ایجاد المان برای یاد و خاطره شهدای زمین فوتبال چوار اختصاص یافته است که تاکنون ۶۰ میلیارد ریال آن هزینه شده است.

استاندار ایلام با اشاره به حضور اعضای رئیس و اعضای رئیسه فدراسیون فوتبال برای شرکت در یادواره شهدای زمین فوتبال چوار: گفت: حضور همه اعضای هیات رئیس ه برای نخستین برای در یک شهرستان نشانگر توجه فدراسیون فوتبال است که جای قدردانی دارد.

وی از رئیس و اعضای فدراسیون فوتبال خواست زمینه مشارکت بخش خصوصی برای توسعه فوتبال استان را فراهم آورد تا جوانان این سرزمین بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند