رشد ۵۴ درصدی پرداخت وام ازدواج؛ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صحابی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص آمار تسهیلات اعطایی به متقاضیان وام فرزند و ودیعه مسکن نیز گفت: در همین راستا ۲۹ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به ۷۳۰ هزار نفر پرداخت گردیده، ضمن آنکه ۲۰۳ هزار و ۷۲۲ نفر نیز ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن از شبکه بانکی دریافت کرده اند. این آمار نشان از رشد ۵۴ درصدی اعطای این تسهیلات دارد.
وی افزود: تا این تاریخ ۲۳۸ هزار و ۷۰ نفر برای وام ودیعه مسکن پرونده تشکیل داده اند.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص آمار تجمیعی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه، فرزند و ازدواج افزود: از ابتدای سال تا ۲۳ بهمن ماه سال جاری به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال تا ۲۳ بهمن ماه سال جاری به ۸۲۵ هزار و ۶۰۰ متقاضی وام ازدواج به ارزش ۱۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صحابی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص آمار تسهیلات اعطایی به متقاضیان وام فرزند و ودیعه مسکن نیز گفت: در همین راستا ۲۹ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به ۷۳۰ هزار نفر پرداخت گردیده، ضمن آنکه ۲۰۳ هزار و ۷۲۲ نفر نیز ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن از شبکه بانکی دریافت کرده اند. این آمار نشان از رشد ۵۴ درصدی اعطای این تسهیلات دارد.
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