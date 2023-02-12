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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۵۰

رشد ۵۴ درصدی پرداخت وام ازدواج؛ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شد

رشد ۵۴ درصدی پرداخت وام ازدواج؛ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شد

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال تا ۲۳ بهمن ماه سال جاری به ۸۲۵ هزار و ۶۰۰ متقاضی وام ازدواج به ارزش ۱۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صحابی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص آمار تسهیلات اعطایی به متقاضیان وام فرزند و ودیعه مسکن نیز گفت: در همین راستا ۲۹ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به ۷۳۰ هزار نفر پرداخت گردیده، ضمن آنکه ۲۰۳ هزار و ۷۲۲ نفر نیز ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن از شبکه بانکی دریافت کرده اند. این آمار نشان از رشد ۵۴ درصدی اعطای این تسهیلات دارد.
وی افزود: تا این تاریخ ۲۳۸ هزار و ۷۰ نفر برای وام ودیعه مسکن پرونده تشکیل داده اند.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص آمار تجمیعی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه، فرزند و ازدواج افزود: از ابتدای سال تا ۲۳ بهمن ماه سال جاری به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

کد مطلب 5707626

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    نظرات

    • سمیه IR ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      تو رو خدا برا وام ازدواج پیگیر باشیم من از برج ۴ نوشتم دوتا دختر تو عقد برج ۴ عروسیش هنوز وام در نیامده بانک مسکن شما بگین من چه خاکی بر سر بریزم با جنس گران و هیچ جا قسطی نمیدن
    • IR ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      طور خدا برا وام ازدواج پیکر باشیم من از برج ۴ نوشتم دوتا دختر تو عقد برج ۴ عروسیش هنوز وام در نیامده بانک مسکن شما بگین من چه خاکی بر سر بریزم با جنس گران و هیچ جا قسطی نمیدن

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