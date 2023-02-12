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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۱۲

۴۸ پروژه عمرانی و خدماتی در تایباد افتتاح شد

۴۸ پروژه عمرانی و خدماتی در تایباد افتتاح شد

تایباد ـ فرماندار تایباد گفت: در دهه فجر امسال ۴۸ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در تایباد افتتاح و یا کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دونده ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح چندین پروژه باقیمانده از طرح‌های دهه مبارک فجر اظهار کرد: پنج طرح عمرانی روشنایی معابر اصلی بلوار امام رضا (ع) شهر کاریز، آسفالت معابر اصلی روستای قلعه نو آبقه و قلعه نو، افتتاح کتابخانه مشارکتی روستای پشته و احداث ۱۳ دستگاه شبکه برق در سطح روستاهای بخش مرکزی و میان ولایت تایباد از مهمترین پروژه‌هایی بود که امروز در تایباد افتتاح شد.

فرماندار تایباد بیان کرد: برای بهره برداری از طرح‌های ذکر شده تا کنون بیش از ۵۹ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی در ادامه افزود: بی شک صاحبان اصلی این نظام و مملکت همین مردم هستند که نقش به سزایی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند، خدمت رسانی به مردم در بخشهای مختلف در جای جای کشور یکی از برکات پیروزی انقلاب اسلامی است.

دونده بیان کرد: پس از گذشت ۴۴ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز قطار خدمت رسانی به مردم در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5707722

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