به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش انگلیسی العربیه، یک هیئت بلندپایه از دولت آمریکا به سرپرستی «رابرت مالی» نماینده ویژه این کشور در امور ایران ۱۳ تا ۱۶ ماه فوریه سال جاری (۲۴ تا ۲۷ بهمن ماه) به عربستان سعودی سفر کرده و با گروه کاری از شورای همکاری خلیج فارس دیدار می‌کند.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این هیئت آمریکایی با نمایندگانی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و دبیرخانه آن به منظور بحث در خصوص اولویت‌های مشترک از جمله دفاع یکپارچه هوایی، موشکی و امنیت دریایی، ایران و مبارزه با تروریسم دیدار خواهد کرد.

گزارش العربیه در این ارتباط اضافه می‌کند: این هیئت توسط برخی از مقامات ارشد دولت آمریکا از جمله فرستاده ویژه این کشور در امور ایران، «کریستوفر لندبرگ» (Christopher Landberg) سرپرست هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم و سرپرست نماینده ویژه ایالات متحده در ائتلاف (به اصطلاح مبارزه با) داعش و نیز معاون دستیار وزیر امور خارجه در امور شبه جزیره عربستان همراهی خواهد شد.

وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه اضافه کرد که مقامات ارشد دیگر از بخش‌های نظامی و غیرنظامی نیز به آنان خواهند پیوست.