۱۳ هزار و ۴۰۰ تن کود شیمیایی در گلستان ذخیره سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید صمد ضیایی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ تن کود ازته و دو هزار و۸۰۰ تن کود کلرید پتاسیم در انبارهای استان ذخیره سازی شده تا کشاورزان برای تهیه کود مورد نیاز خود نگرانی نداشته باشند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان افزود: کشاورزان باید برای افزایش کارایی مصرف این کودها و با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی و طبق نظر کارشناسان کشاورزی، نسبت به مصرف کود سرک در مزارع خود اقدام کنند.

وی بیان کرد: ذخیره سازی و مصرف به موقع کودهای سرک باعث حاکم شدن آرامش در جامعه کشاورزی و دلگرم شدن کشاورزان برای مدیریت بهتر در امر تولید می‌شود.

ضیایی افزود: تدابیر لازم توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور اندیشیده شده و کود اوره و کلرید پتاسیم هم به اندازه کافی تأمین و تدارک شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: با اجرای سیاست‌ها و راهبردهای دفتر مرکزی شرکت در حمل و ارسال کود از مبادی و پتروشیمی‌های کشور به این استان روزانه تا حدود ۵۰۰-۴۵۰ تن کیسه گیری می‌شود.